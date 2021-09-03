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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبان تعلن السيطرة على أكبر مناطق ولاية بنجشير.. والمقاومة تنفي

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت حركة طالبان، اليوم الجمعة، السيطرة على مديرية بريان، أكبر مناطق ولاية بنجشير الأفغانية، بينما نفت قوات جبهة المقاومة في بنجشير تلك الأنباء.

 وأكد مصدر في جبهة بنجشير، لوكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الجمعة، أن الأنباء التي تحدثت عن مغادرة أحمد مسعود وأمر الله صالح، الولاية إلى طاجيكستان غير صحيحة، مؤكداً تواجدهما في المنطقة

وقال المصدر: "الأخبار المنشور بأن أحمد مسعود وأمر الله صالح، النائب الأول لرئيس الجمهورية السابق، قد غادرا بنجشير إلى طاجيكستان، مجرد شائعة وأنهما يتواجدان في بنجشير".

كما أكد المصدر عدم سقوط مدیرية بريان، كما تم تداوله في بعض المواقع، مشيراً إلى تقدم لـ"طالبان" في مديرية خاواك بولاية بنجشير.

هذا وأعلن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، اليوم الجمعة، استيلاء الحركة على عدد من المناطق في إقليم بنجشير، بالإضافة إلى أربع نقاط تفتيش.

وقال مجاهد لوكالة سبوتنيك، إن ما لا يقل عن 31 من مقاتلي المقاومة، بينهم ثلاثة قادة، قتلوا خلال هجوم الحركة على المحافظة، كما أشار إلى تدمير دبابتين، واستولت طالبان على عدد من الأسلحة والذخائر.

وأصبح إقليم بنجشير الذي يقع قرب العاصمة كابول ملاذاً لآلاف الأشخاص الذين يريدون الانضمام إلى حركة المقاومة بقيادة أحمد مسعود، نجل الزعيم الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود، الذي حذر حركة طالبان مؤخراً من دخول ولاية بنجشير، مسقط رأس عائلته ومحل تواجده الحالي.

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