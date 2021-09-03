عبد المنعم سعيد يكشف تفاصيل القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية لإحياء عملية السلام في فلسطين

تفاصيل القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية لإحياء عمليه السلام في فلسطين

كشف الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل ما دار في القمة المصرية الأردنية الفلسطينية لدعم فلسطين، مشيرا إلى أن القمة هي جزء من تحركات مصر الشهور الماضية والتي تقوم بها من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة وأن القضية الفلسطينية حاضرة دائماً على مائدة القاهرة.

وقال عبد المنعم سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مصر تحركت الفترة الماضية في العراق وليبيا، والآن تقوم بتحريك القضية القضية الفلسطينية، والتي هي موجودة دائما على الأجندة المصرية.

ولفت "سعيد"، إلى أن الوضع الآن يتدهور في فلسطين في أعقاب حرب غزة مايو الماضي، منوها أن هناك مظاهرات فلسطينية وهتافات وبالونات حارقة، واستخدام للقوة من الجانب الإسرائيلي، ولذلك كان يجب التحرك لبحث الأمر.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل ما دار في القمة المصرية الأردنية الفلسطينية لدعم فلسطين، ، أن مصر الآن تساهم من خلال القمة الثلاثية في وضع القضية الفلسطينية على مسار له علاقة بالسلام، موضحًا أن الأجواء مواتية الفترة الحالية لإيجاد فرصة للسلام.