عبد المنعم سعيد يكشف تفاصيل القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية لإحياء عملية السلام في فلسطين

كشف الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل ما دار في القمة المصرية الأردنية الفلسطينية لدعم فلسطين، مشيرا إلى أن القمة هي جزء من تحركات مصر الشهور الماضية والتي تقوم بها من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة وأن القضية الفلسطينية حاضرة دائماً على مائدة القاهرة.
وقال عبد المنعم سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مصر تحركت الفترة الماضية في العراق وليبيا، والآن تقوم بتحريك القضية القضية الفلسطينية، والتي هي موجودة دائما على الأجندة المصرية.
ولفت "سعيد"، إلى أن الوضع الآن يتدهور في فلسطين في أعقاب حرب غزة مايو الماضي، منوها أن هناك مظاهرات فلسطينية وهتافات وبالونات حارقة، واستخدام للقوة من الجانب الإسرائيلي، ولذلك كان يجب التحرك لبحث الأمر.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل ما دار في القمة المصرية الأردنية الفلسطينية لدعم فلسطين، ، أن مصر الآن تساهم من خلال القمة الثلاثية في وضع القضية الفلسطينية على مسار له علاقة بالسلام، موضحًا أن الأجواء مواتية الفترة الحالية لإيجاد فرصة للسلام.