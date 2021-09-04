عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طاقة مش إعاقة.. شاب يتحدى مرضه ويتخطى التنمر ببيع العطور والمنظفات في سوهاج.. شاهد

عبدالله صلاح بائع
عبدالله صلاح بائع العطور بسوهاج

يحمل بيديه واعلى كتفيه العطور والمنظفات والكمامات وألعاب الاطفال البسيطة، ويتجول في شوارع محافظة سوهاج، بابتسامة طفولية يُحلي بها يومه الشاق يُنادي ليلفت انتباه المارة لشراء ما يبيع، "عطر عربيتك يا استاذ.. اشتري لعبة لطفلك يا مدام.. معايا منظفات ارضيات اتفرجي يا استاذة".

 

يستقيظ عبدالله صلاح حامد، ابن قرية الديابات مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، في السابعة صباحًا، ليستعد لمشقة يومه الجديد ساعيًا على رزقه، لينتهي يوم عند الساعة الثانية عشر ليلاً، فيعود لمنزله مُرهقًا، يتناول بعض الطعام ثم ينم على الاريكة من كسرة ارهاق جسده.

"كنت في أولى إعدادي وخبطتني عربية على الطريق وركبت شرايح ومسامير في رجلي ومبعرفش اقعد كويس"، بهذه الكلمات بدأ ابن الخامسة والعشرين عامًا، حديثه مع موقع صدى البلد، موضحًا كيف أصيبت قدمه اليُسرى في حادث سيارة عام 2008م، وتسببت له في إعاقة بنسبة تُقدر بين 15% إلى 20%.

ليكشف لنا هذا الشاب أنه يُكافح ويُعافر منذ إن كان طفلاً في الثالثة عشر من عُمره، حيث عمل في الكثير من المجالات كتقديم الخدمات بالنوادي والكافيهات، ومُساعد بمطبخ إحدى الفنادق المشهورة بسوهاج، ولكنه دائمًا كان يتعرض للتوبيخ والإهانات والسُباب.

دون خسائر بشرية.. ماس كهربائي يُشعل النيران بشقة سكنية في سوهاج

غدا السبت.. بدء التقديم الإلكتروني للطلاب الجدد للسكن بمدن سوهاج الجامعية

ما جعل عبدالله صلاح أن يكره العمل تحت أيدي من لا يحترمون العاملين معهم، ويُفكر في عملاً خاصة مُنفردًا لا يتعرض فيه للإهانات من أحد، ليخرج إلى شوارع المدينة بالمنظفات والعطور وألعاب الأطفال، منذ عام 2013م، حتى جاء فيروس كورونا المُستجد ليزود المنتجات التي يُبيعها بالكمامات حتى يزداد رزق يومه.

ويُناشد الشاب "أحد ذوي الاحتياجات الخاصة"، المسؤولين المعنين بسوهاج بالأتي:"أنا نفسي بس اشتغل اي وظيفة حتى فراش في مدرسة المهم شغل ألقى منه راتب شهري يسندني أنا داخل على جواز وعاوز افتح بيت وابقى اب كويس يقدر يعيش أولاده حياة كريمة".

كما وجه العشريني عبدالله رسالة شديدة اللهجة للمتنمرون بنبرة صوت يمتزج بها الغضب مع الحزن قائلاً:"أنا مضربتكش على ايدك وقولت لك تعالى اشتري مني متعديش وتبص لي من فوق لتحت كأني متسول أنا راجل بسعى على لقمتي بالحلال تقدر تبتسم لي وتفرحني بدعوة حلوه حتى من غير ما تشتري مني اهلا وسهلا نفسك المتكبرة مسمحتش ليك بكده امشي في حالك وسيبني في حالي".

العطور والمنظفات ألعاب الاطفال سوهاج اخبار المحافظات اخبار سوهاج مركز أخميم شرق

موضوعات متعلقة

غدا السبت.. بدء التقديم الإلكتروني للطلاب الجدد للسكن بمدن سوهاج الجامعية

بعد نشرها على فيس بوك.. الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة بالاسلحة النارية فى سوهاج

ترشيحاتنا

حلم الزمالك يتبخر.. ننفرد بتفاصيل صفقة انتقال وليد الكرتي إلى بيراميدز

لزيادة أعداد الطيارين| تخفيض نسبة القبول للالتحاق بالكلية الجوية لـ 52 ٪؜

وزير المالية يبحث التنمية الاقتصادية مع نظرائه بأوزبكستان والكويت والسعودية والسودان

إسرائيل تقصف منظومة روسية ومواقع إيرانية ومصنعاً لـ حزب الله.. ما القصة؟

أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 4 سبتمبر 2021

حكم حرمان المستهتر من الميراث .. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم عسكري على سد النهضة وسقوط قتلى ومصابين

الإمارات تحدث إجراءات السفر للمواطنين والمقيمين والزوار من الخارج من غد

كلمة كذاب أشعلت الأجواء.. الكواليس الكاملة لرحيل علي ماهر عن المصري "خاص"

محمد رمضان يتعرض لهجوم جديد بسبب صورة على أنقاض مرفأ بيروت

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص بناء وتعلية الأدوار.. تفاصيل

موقع استخباراتي يكشف عن تحرك مصري بشأن الملء الثالث لسد النهضة

استيراد هذه السيارات بدون جمارك .. تفاصيل

أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في الأيام القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

فيديو

بعد مقلب إهانة والدته.. هجوم على أحمد حسن وزينب "فيديوجراف"

فيديو جراف.. تيجراي يستهدف سد النهضة والجيش الإثيوبي يتصدى

النيابة تحقق .. مَن وراء حريق محل لعب أطفال بالموسكى؟

اشتغلت وعندي 14 سنة| هند صبري تروي تفاصيل من حياتها "فيديو جراف"

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: طلقني...!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «9»

بيري محمد تكتب: تالق مصر فى سجلات البارالمبية والعالمية 

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ