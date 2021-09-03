حضور كامل العدد لحفل مسار إجباري في ساقية الصاوي.. تفاصيل

أشعل فريق مسار إجباري مسرح ساقية الصاوي بحفلتين اليوم وسط حضور كامل العدد من جمهورهم و كانت الحفلة الاولى الساعة ٤عصرا و الثانية 8 مساء.

والتزم الجماهير باجراءات الساقية الاحترازية من ارتداء الكمامات و منعا لتكدس الجماهير كان فريق مسار قد اعلن عن ٤ حفلات يومي الجمعة و السبت.





وكان فريق مسار إجباري قد قدم حفله على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.





وقال هاني الدقاق عضو فريق مسار إجباري إنه يعلم أن الجمهور غير معتاد على حفلات الجلوس لكن اليوم قررت الفرقة تقديم "حفلة رايقة" للجمهور الذي تفاعل معه.





وتضمن البرنامج الخاص بحفل مسار إجباري مجموعة متنوعة من الاعمال التى تعبر عن أحلام وطموحات الشباب منها طريق تانى ، للحزنأصول ، مساومات ، فاكرة ، برنس ، بقيت حاوى ، مفيش حاجة ، كانت هتفرق وغيرها .





يذكر أن فريق مسار اجبارى تأسس عام ٢٠٠٥ ، اشتهر بتقديم أعمال تتناول القضايا الاجتماعية المعاصرة، من خلال مزج موسيقى البلوزوالروك والجاز مع الموسيقى الشرقية ، حيث قدم الفريق الكثير من الأعمال الفنية التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة ، كما شاركفى العديد من المهرجانات الدولية فى مالطا ، إيطاليا ، تركيا ، مقدونيا ، الكويت ، الإمارات العربية وتنزانيا ، تم تكريمه فى إبريل ٢٠١١ بمقرمؤسسة اليونيسكو بباريس .

9644AED2-AA41-429D-8BE2-81A4EFBDF523

D7F4B48B-3952-43D7-A736-F770A77B5F3F

B646785B-3027-401B-92F2-222DB743B91E