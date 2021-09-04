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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

على غرار لعبة شبح تسوشيما.. أفضل 3 ألعاب مغامرات مميزة على بلايستيشن 5

لعبة Assassin’s Creed
لعبة Assassin’s Creed Odyssey

أصدرت شركة سوني نسخة Director’s Cut من لعبة الفيديو الشهيرة شبح تسوشيما Ghost of Tsushima، مؤخرا لمنصات الألعاب الخاصة بها بلايستيشن PS4 و PS5.

وبحسب ما ذكره موقع "tomsguide"، يأتي إصدار لعبة الأكشن والمغامرات Ghost of Tsushima Director’s Cut، بنفس المحتوى الخاصة باللعبة الأصلية، بفضل الرسومات المحسنة وأوقات التحميل الأسرع والجزيرة الجديدة بالكامل التي يجب استكشافها.

 

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وعلى الرغم من أن Ghost of Tsushima، وهي لعبة طويلة (تبلغ مدتها 30 : 50 ساعة تقريبا)، إلا أنها لا تدوم إلى الأبد وبمجرد الانتهاء، سترغب بالتأكيد في مواصلة لعب ألعاب مغامرات الساموراي في العالم المفتوح، لذا فيما يلي نعرض عليكم مجموعة من أبرز ألعاب الحركة والمغامرات التاريخية.

 

1. لعبة Age of Empires III: Definitive Edition:

لعبة عصر الإمبراطوريات الجزء الثالث، هي أحد ألعاب الفيديو التي تم تطويرها بواسطة استديوهات مايكروسوفت، والتي تدور حول  السلالات الآسيوية اليابانيين كـ سباق للعب يتمحور حول الساموراي، وتدور أحداث Age of Empires III، في العصور الوسطى يمتاز بتقاليد الشرف والولاء إلى جانب الطبيعة المتقلبة لليابانيين، وتتميز لعبة الأكشن والمغامرات بالسيوف ومجموعة من اللاعبين الأقوياء والبنادق الفعالين والقلاع المتينة.


2. لعبة Assassin’s Creed Odyssey:

هي لعبة أكشن ومغامرات، من نوع التسلل والحركة التاريخية في العالم المفتوح تقع أحداث اللعبة في اليونان القديمة، تروي قصة تتمحور حول قيم الأسرة وتحدث خلال حرب كارثية.

3. لعبة Dragon Age: Inquisition:

هي لعبة فيديو إلكترونية من نوع تقمص الأدوار، إنها أيضا لعبة عالم مفتوح مبنية على قصة تتيح لك بناء مهارات بطلك كـ مبارز بالسيف مع مرور الوقت، وفي الإصدار الثالث  من سلسلة Dragon Age، يمكنك أن تلعب دور Herald، وهي شخصية قابلة للتخصيص تنجو من هجوم مميت، وتبني حركة شعبية لمحاربة شيطان متعطش للسلطة.

لعبة لعبة الأكشن سوني شبح تسوشيما بلايستيشن بلايستيشن 5 PS5 Ghost of Tsushima

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