السودان .. تحذير عاجل من فيضان وشيك لنهر الدندر

حذرت وزارة الري والموارد المائية السودانية من فيضان وشيك لنهر الدندر بعدما سجل منسوبه مستويات عالية مساء يوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن وكيل الوزارة ضو البيت عبد الرحمن منصور وجه نداء "بأن نهر الدندر بلغ منسوب الفيضان حيث سجل في السادسة من مساء اليوم الجمعة منسوب 13.50 مترا".

ودعا عبد الرحمن جميع السكان والجهات المختصة للقيام بكل الإجراءات اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وكانت الوكالة أعلنت في وقت سابق يوم الجمعة أن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها البلاد أثرت على أكثر من 88 ألف شخص في 13 ولاية من أصل 18 ولاية في السودان منذ منتصف موسم الأمطار في يوليو.

ونقلت الوكالة عن تقرير لمركز التنبؤات والتطبيقات المناخية التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) أنه "من المتوقع هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدا بين 31 أغسطس و7 سبتمبر في معظم أواسط وجنوب ووسط وغرب السودان".

ومساء الجمعة، حذر رئيس وزراء السودان حمدوك من أن "السودان مُعرض للخطر الأكبر إذا حدث أي شيء لسد النهضة الإثيوبي"، مشيدا بالجهود الجزائرية في المبادرة التي تقدمت بها لحل أزمة سد النهضة، متوقعا أن يتم التوصل "في القريب إلى حل لأزمة السد في إطار القانون الدولي".

وفي وقت سابق، أكد السودان أن حجب المعلومات من قبل إثيوبيا عن الملء الأحادي لسد النهضة كلف البلاد باهظا.

وتحدث وزير الري السوداني، ياسر عباس، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" عن الفيضان في مدينة الفاو والدمار الكبير الذي حدث والأراضي الزراعية التي غمرت، وقال إن "عدم تبادل المعلومات أجبر السودان على اتخاذ إجراءات احتياطية مكلفة ذات أثر اقتصادي واجتماعي كبير".

وأضاف: "أحد أهم سمات فيضان هذا العام الإيراد الكبير غير المتوقع من النيل الأبيض، والذي يفوق كل ما تم رصده خلال المئة عام السابقة"، مؤكدا أن "عدم تبادل المعلومات أجبر السودان على اتخاذ إجراءات احتياطية مكلفة ذات أثر اقتصادي واجتماعي كبير".