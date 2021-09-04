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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أكثر من 12 مليون تلميذ.. فرنسا تستعد لاستقبال العام الدراسي برجوع الطلاب للمدارس

تلاميذ
تلاميذ

عاد قرابة 12.3 مليون تلميذ يضعون الكمامات و866 ألف و500 مدرس  إلى الصفوف في فرنسا حيث ستساهم المدارس المتوسطة والثانوية في حملة التلقيح ضد تهديد المتحورة «دلتا».

 

وبحسب ما ورد في وكالة الأنباء الفرنسية، ستلتزم وزارة التربية الوطنية الفرنسية البروتوكول «مستوى 2» (من أربعة) الذي يتيح لجميع التلاميذ حضور الدروس شخصياً مع إلزامية وضع الكمامات في الداخل، باستثناء التلاميذ الصغار في رياض الأطفال.

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وعلّقت فرنسواز كايين مدرّسة اللغة الفرنسية في ثانوية في ألفورتفيل (فال - دو - مارن) قائلة: «نعتقد أن الأمر لن يكون سهلاً. سيتعين علينا التكيف معه، لكنه سيكون أمراً نعرف كيف نتعامل معه بشكل أفضل بعد هذين العامين».

 

وستساهم المدارس الإعدادية والثانوية في حملة التحصين المفتوحة فقط أمام الأشخاص الذين يبلغون 12 عاماً وما فوق. وتخطط الحكومة لإرسال «فرق متنقلة» إلى مؤسسات معينة وإرسال مجموعات من التلاميذ المتطوعين إلى مراكز التلقيح. ووفق وزير التربية جان - ميشال بلانكيه، أعطي اللقاح لقرابة 60 في المائة من المراهقين و89 في المائة من الأساتذة في فرنسا.

 

وعلّقت فرنسواز كايين مدرّسة اللغة الفرنسية في ثانوية في ألفورتفيل (فال - دو - مارن) قائلة: «نعتقد أن الأمر لن يكون سهلاً. سيتعين علينا التكيف معه، لكنه سيكون أمراً نعرف كيف نتعامل معه بشكل أفضل بعد هذين العامين».

 

وستساهم المدارس الإعدادية والثانوية في حملة التحصين المفتوحة فقط أمام الأشخاص الذين يبلغون 12 عاماً وما فوق. وتخطط الحكومة لإرسال «فرق متنقلة» إلى مؤسسات معينة وإرسال مجموعات من التلاميذ المتطوعين إلى مراكز التلقيح. ووفق وزير التربية جان - ميشال بلانكيه، أعطي اللقاح لقرابة 60 في المائة من المراهقين و89 في المائة من الأساتذة في فرنسا.

تلميذ فرنسا المدارس الثانوية دلتا

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