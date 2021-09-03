الأعراض متشابة .. مستشار الرئيس للصحة يكشف عن خصائص متحور دلتا الجديد

كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للصحة، عن أعراض تحورات كورونا الجديدة، خاصة متحور دلتا، قائلا: إنه بدراسة وتحليل الحالات الموجودة حاليا لا يوجد تغيرات جسدية فى الأعراض، حيث أن تلك الأعراض فى مجملها متشابة جدا بالمراحل السابقة.



وأضاف محمد عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن فيروس كورونا من الأساس فيروس تنفسي، أى من الممكن أن يسبب إحتقان بالزور وارتفاع فى درجة الحرارة أو الكحة وبعض الحالات تعاني من صعوبة فى النفس، إلا أن هناك حالات تعاني من أعراض بالجهاز الهضمي وهي الميل للقئ أو كركبة فى البطن وإسهال ونوع من التكسير أو الألآم بالجسم، كما أن تلك الحالات تتفاوت من شخص لأخر.



وفي سياق أخر، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن هناك زيادة فى عدد حالات مصابي كورونا فى تلك الفترة، مشيرا إلى أن معدل الإصابات في زيادة يومية سواء عدد الحالات التي ترصدها وزارة الصحة أو الموجودة فى المجتمع.



وأضاف أن مصر الآن دخلت فى موجة رابعة من كورونا، طالما هناك زيادات يومية، وعندما نصل إلى مستوي الثبات فى عدد الحالات اليومية فإننا في هذه الحالة نكون في ذروة أو قمة الموجة الرابعة.



وتابع أن هناك ما يقرب من 100 متحور لفيروس كورونا تم رصدها فى العالم كله.



وأشار إلى أن تلك التحورات التي تحدث فى فيروس كورونا متوقعة، فكلما مر الوقت كلما أصبح هناك إستمرارية فى إنتشار الفيروس، وهذا معناه إستمرارية حدوث تلك التحورات الجديدة.