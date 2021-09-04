زلزال يضرب الصين بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر

وقع اليوم زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، محافظة بيشان بمنطقة «شينجيانج» الويجورية ذاتية الحكم الواقعة في شمالي غرب الصين.

وقال مركز «شبكات الزلازل» الصيني، إن مركز الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وعلى جانب آخر كان أفاد المكتب الصحفي لدائرة الطوارئ في جمهورية داغستان الروسية، بتسجيل وقوع زلزال بقوة 5,1 درجة على مقياس ريختر.

وذكر المكتب الروسي - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه "تم تسجيل زلزال بقوة 5,1 درجة على مقياس ريختر في تمام الساعة 06:34 صباح اليوم الجمعة في أراضي منطقة بيجتينسكي على عمق 20 كيلومترا، حيث شعر سكان المناطق (أخوافسكي وبوتليخسكي وأونتسوكولسكي) بالهزات الأرضية، فيما لم تصل حتى الآن أي معلومات حول وقوع خسائر".