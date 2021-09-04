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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل يوجد أضرار للزبدة على الوجه؟.. وكيف يمكن استخدامها

أضرار الزبدة للوجه
أضرار الزبدة للوجه

يتساءل البعض حول أضرار الزبدة للوجه، وهل يمكن استخدامها بشكل آمن أم لا في العناية بالبشرة، وهل يمكنها أن تعالج البشرة الجافة، وتعتبر لبشرتك هي أكبر عضو في الجسم، مما يجعل العناية بالبشرة أولوية قصوى لكي تظل نضرة وصحية ومشرقة بشكل عام. 

 

أضرار الزبدة للوجه



وبشرتك ليست فقط من أول الأشياء التي يلاحظها الناس، ولكنها تعمل أيضًا كحاجز بين بقية جسمك والملوثات الموجودة من حولك، ويتم تصنيع الكثير من المنتجات الطبيعية لكي تجعل بشرتك تشع من الخارج مع الحفاظ على صحتك من الداخل. من بين بدائل اللوشن الصديقة للجسم ، هناك القليل من الأشياء التي تكون فعالة مثل الزبدة الطبيعية، ولكن هل يوجد اضرار الزبدة للوجه.
 

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ولا يوجد أضرار الزبدة للوجه أو الجسم؛ حيث ان الكثير من المستحضرات التجميلية والطبية يمكن ان يستخدم فيها الزبدة، وذلك للحصول على المغذيات التي ترطب بشرتك؛ حيث أن الزبدة هي واحدة من أفضل الطرق لتغذية بشرتك.

 

فوائد الزبدة للوجه


ولم تثبت أي من الدراسات والأبحاث حول اضرار الزبدة للوجه، إلا أن أغلبها ذكرت فوائد الزبدة للوجه والجسم، ومن أبرزها ما يلي:
1- ترطيب البشرة  
2- تشكل طبقة واقية حول الجلد
3- تقلل التجاعيد
4- تساعد على تهدئة الطفح الجلدي وحروق الشمس والأكزيما
5- تحتوي على مضادات الأكسدة المفيدة مثل فيتامين C و E و A
6- تزيل الرطوبة أي علامة على الجلد الجاف والمتشقق ويترك البشرة ناعمة ومتجددة.

وتعتبر العناية الطبيعية بالبشرة طريقة سهلة وفعالة للحفاظ على صحة وحيوية الوجه والجسم، وبإضافة الزبدة للوجه والجسم و روتين العناية بالبشرة ، ستبقى البشرة رطبة وصحية وشابة. 

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