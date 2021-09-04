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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبرز 10 تصريحات لـ السيسى خلال جلسة المباحثات مع رئيس قبرص

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى مع نظيره القبرصى

 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت نظيره القبرصي في قصر الاتحادية حيث عقد الرئيسان مباحثات منفردة ،  وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره للعلاقات التاريخية الوثيقة مع قبرص ووحدة الرؤي التي تربط البلدين وجاءت أبزر تصريحاته كالتالى :

 

العلاقات المصرية القبرصية تقوم على أرض صلبة من التمازج الحضاري.

تشكيل لجنة حكومية عليا بين مصر وقبرص لمتابعة مسارات العمل الثنائى .

نحن فخورون بالعمل والعلاقات بين مصر وقبرص خلال السنوات الماضية.
نعمل على تعزيز علاقات التعاون بين مصر وقبرص .

نستهدف نقلة نوعية في خضم التعاون المشترك بين البلديين .

الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان  تهدف للاستقرار الإقليمي إزاء كافة القضايا المشتركة .

موقف مصر ثابت  من مساعى تسوية القضية القبرصية وفقا لقررات مجلس الأمن.

مصر تتضامن بشكل كامل مع  فرض مستحدثات نحو قرارات مجلس الأمن بشان القضية القبرصية .

تدشين اللجنة العليا المشتركة بين البلدين سيعمل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

أهمية التوصل إلى حل عادل فيما يخص أزمة سد النهضة، والتواصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل اليوم السبت نظيره القبرصي في قصر الاتحادية حيث عقد الرئيسان مباحثات منفردة  ،  وقد أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للعلاقات التاريخية الوثيقة مع قبرص ووحدة الرؤي التي تربط البلدين .

مصر وقبرص اليونان الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي العلاقات المصرية القبرصية لجنة حكومية عليا

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