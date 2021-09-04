بفستان إسود قصير.. جويل مردينيان تظهر بإطلالة ساحرة من أمام مرآتها

نشرت الإعلامية جويل مردينيان ، عبر خاصية الأستوري صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى جمالها.

تفاصيل إطلالة جويل مردينيان

وظهرت جويل مردينيان ، وهي ترتدي فستان قصير باللون الأسود كت بقصة مميزة من منطقة الصدر ، واختارت حذاء فضي لاللون لامع، مع حقيبة تايجر باللون الأسود والأبيض من الجلد، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.





وتركت جويل مردينيان خصلات شعرها الذهبية منسدلة عبر اكتافها وظهرها بتسريحة ناعمة وانسيابية، وهو ما يتناسب مع إطلالتها الناعمة والرائعة.



وأكملت جويل مردينيان إطلالتها بوضع بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت باختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها، لتظهر بإطلالة ناعمة وطبيعية.

جويل مردينيان





وأبرزت جويل مردينيان إطلالتها بارتداء الإكسسوارات، حيث إنها اختارت ارتداء أساور ناعمة باللون الفضي مع خواتم باللون الذهبي، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

حياة جويل مردينيان الشخصية

وولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. و مؤخرا قامت جويل بتبني طفل وقامت بتسميته نايثين .

مسيرة جويل مردينيان

وتعتبر جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة أم بي سي، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.