هموت قريب.. حكاية طفلة تنبأت بوفاتها وفاضت روحها أمام أقرب ما لها

تداول العديد على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفلة تُدعى " مارينا" لم تتجاوز الـ 13 عامًا بعد كتبت وصيتها قبل وفاتها.
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وكتبت وصيتها لتبلغ والدتها الآتي: "أنا مارينا، أنا هموت قريب جدًا أنا متأكدة، في صوت بيقولي أنا هموت قريب وأنا حاسة كدة".
حكاية طفلة تنبأت بوفاتها
وتابعت مارينا: "لما أموت متغسلونيش ومحدش يشوفني غير سامح وماجد (أقاربها) وانتي أي والدتها وبابا تلبسوني ومحدش يلبسني غيركم"
مضيفة: "اللي يشيل الصندوق بابا وأعمامي، وتابعت لتوصي والدتها بالآتي:"لما تروحي المدافن متلبسيش أسود وتعيطي".
واختتمت الطفلة وصيتها لوالدتها قائلة: "اعملي بسكويت وكحك وأقراص خبز العذراء والملاك واعطي الناس والمحتاجين".
ولمزيد من التفاصيل حول حكاية طفلة تنبأت بوفاتها وصعدت روحها إلى السماء شاهد الفيديو التالي..
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