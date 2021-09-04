عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

هموت قريب.. حكاية طفلة تنبأت بوفاتها وفاضت روحها أمام أقرب ما لها

صدى البلد

تداول العديد على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفلة تُدعى " مارينا" لم تتجاوز الـ 13 عامًا بعد كتبت وصيتها قبل وفاتها. 

شاهد الفيديو:


وكتبت وصيتها لتبلغ والدتها الآتي: "أنا مارينا، أنا هموت قريب جدًا أنا متأكدة، في صوت بيقولي أنا هموت قريب وأنا حاسة كدة".

حكاية طفلة تنبأت بوفاتها

وتابعت مارينا: "لما أموت متغسلونيش ومحدش يشوفني غير سامح وماجد (أقاربها) وانتي أي والدتها وبابا تلبسوني ومحدش يلبسني غيركم"


مضيفة: "اللي يشيل الصندوق بابا وأعمامي، وتابعت لتوصي والدتها بالآتي:"لما تروحي المدافن متلبسيش أسود وتعيطي".


واختتمت الطفلة وصيتها لوالدتها قائلة: "اعملي بسكويت وكحك وأقراص خبز العذراء والملاك واعطي الناس والمحتاجين".

 

ولمزيد من التفاصيل حول حكاية طفلة تنبأت بوفاتها وصعدت روحها إلى السماء شاهد الفيديو التالي..

شاهد الفيديو:

 

موضوعات متعلقة

لا أسمع نباح "الكلاب" .. "نمبر وان" يغضب اللبنانيين في أزمتهم

النيابة تحقق .. مَن وراء حريق محل لعب أطفال بالموسكى؟

اشتغلت وعندي 14 سنة| هند صبري تروي تفاصيل من حياتها "فيديو جراف"

حسناء بغداد .. رفض الزواج من ابن عمها كلفها حياتها أمام الجميع

ترشيحاتنا

دلالة وأسباب قمة الرئيس السيسي ونظيره القبرصي وماذا يعني التوقيت |خاص

عبقرية الفراعنة.. هكذا أنقذ القدماء المصريين حضارتهم من جحيم السيول

أغلى 5 سيارات في الكويت موديل 2021 .. صور

هموت قريب.. حكاية طفلة تنبأت بوفاتها وفاضت روحها أمام أقرب ما لها

مدارس وخدمات صحية.. إنجازات حياة كريمة في الشرقية.. المحافظ يوضح

بعد وفاة مارينا.. هل يعلم الإنسان بموعد موته قبل 40 يوما؟ أسرار في البرزخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعدم إثارة الفتن.. إنذار رسمي لـ قناة MBC لمنع حلقة شيكابالا مع عمرو اديب

ردًا على نقد الإعلامي|محمد رمضان يسخر من عمرو أديب بـ فيديو صادم

عجائب الصلاة النارية في الشفاء وتحقيق الأمنيات.. 40 أمرا مذهلا يحدث لك

مصدر يكشف حقيقة اقتراب مصطفي البدري من النادي الأهلي

حقيقة إلغاء حلقة شيكابالا مع عمرو أديب في برنامج الحكاية

واتساب يودع للأبد ملايين الهواتف في هذا الموعد

تفاصيل الأوضاع في إثيوبيا .. قتل وانتهاكات لحقوق الإنسان والموقف ينذر بكارثة

أمطار لمدة 72 ساعة بالسواحل.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

فيديو

سارع لحجز مقعدك .. "تيتانيك 2" نسخة جديدة تستعد للإبحار

خلفة البنات.. أزمات تامر أمين عرض مستمر.. فيديوجراف

لا أسمع نباح "الكلاب" .. "نمبر وان" يغضب اللبنانيين في أزمتهم

فيديو جراف.. مش أول مرة.. دراسات: كورونا زار الأرض قبل 21 ألف عام

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

سهام محمد محمد تكتب: أين حقي يا أخي؟

فضيلة الحسيني تكتب: هيومن رايتس ويتش.. المراقب الأعمى 

محمد شعبان يكتب: بني سويف والتجربة الشبابية

د.محمد عونى يكتب: البدرى لا يعرف الهزيمة مع الفراعنة

هبة مصطفي تكتب: استدعاء الدعم الوطني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ