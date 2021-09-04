لإنقاص الوزن.. كورس غذائي مكثف للمرأة العاملة |تفاصيل

قالت الدكتورة نهال حافظ إخصائية التغذية العلاجية ، إنه هناك كورس غذائي للمرأة العاملة لإنقاص الوزن وعدم التعرض لخطر السمنة .



وأضافت نهال حافظ في حوارها مع الإعلامية منال سلامة في برنامج " حلو الكلام "المذاع على قناة "صدى البلد "، :" من الضروري تقليل تناول الوجبات داخل مكان العمل بكميات كبيرة لأنه في الأغلب يكون الطعام في العمل غير صحي ".

وتابعت نهال حافظ :" المرأة العاملة بحاجة إلى السيطرة على الشهية ويتم توفير نظام غذائي لتقليل الشهية لديها في فترات العمل ".



واكملت نهال حافظ:" الكورس الغذائي عبارة عن كبسولات غذائية وألياف الاناسيليوم التي تعمل على تقليل الشهية وتمنع الفرد من تناول كميات كبيرة".



ولفتت نهال حافظ :" من الضروري الابتعاد عن تناول الخبز بكميات كبيرة لأنه يزيد من إحساس الفرد بالجوع ".