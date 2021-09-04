بعد علمه بصورة محمد رمضان مع إسرائيلي.. الخطيب: نادم وأعتذر للجيش وللمصريين

استعرض برنامج "الحكاية"، تقريرا، عن أزمة منح الفنان محمد رمضان شهادة دكتوراة فخرية، ومن ثم سحبها، وتقديم اعتذار.

وأكد الدكتور محمود عبد الله الخطيب، رئيس المركز الثقافى الألماني في لبنان، خلال تصريحات لبرنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، أن العديد من أصدقائه المصريين تواصلوا معه، وكشفوا له عن مشكلة محمد رمضان مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

وأشار رئيس المركز الثقافي الألماني في لبنان، إلى أن الأصدقاء كشفوا له أيضا التقاط الفنان محمد رمضان، صورا مع ممثل إسرائيلي.

وأضاف الدكتور محمود الخطيب رئيس المركز الثقافى الألماني في لبنان،: “أقولها بملء الفم، هذا الشخص (محمد رمضان) لا يستحق الدكتوراه الفخرية، وأؤكد ندمي، وأقدم اعتذاري للجيش والشعب والحكومة المصرية، فأنا لا ولن أساهم أو أكون شاهد زور على أعمال محمد رمضان”.

وعلق الإعلامي عمرو أديب على ذلك، وقال: «الأستاذ الدكتور الفنان محمد رمضان عمل امبارح وأول امبارح شئ مؤلم للبنانيين وأثار استيائهم».



وأضاف عمرو أديب خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن «محمد رمضان راح اتصور في مرفأ بيروت، وهو المرفأ الذي بسببه الحياة انتهت في لبنان؛ مما سبب إثارة اللبنانيين».



وتابع عمرو أديب، أن «محمد رمضان خد فوتو سيشن وركب أغنية من بتوعه، وكأن هذا الموقع يصلح أن يكون مكانا للتصوير».

واستطرد أديب: «ليه بيعمل كده، وهو فاكر إن العالم مقفول، وكأن محدش هيعرف أو هيسمع، وإن محدش هيقول حاجة.. ربنا يهديه».