اليوم.. عرض أولى حلقات حكاية غالية لـ درة

يبدأ اليوم عبر مجموعة قنوات سي بي سي عرض أولى حلقات مسلسل "غالية" والذي تلعب بطولته النجمة درة والمسلسل يعبر في جميع حكاياته عن قضايا نسائية يناقشها بشكل اجتماعي ويمثّل نماذج مختلفة للمرأة المصرية في مختلف حالاتها.



وتقدم درة في هذه القصة مشاعر ومواقف تعيشها فتاة اسمها غالية تعزف وتدرّس الموسيقى تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغيّر نظرتها للحياة والحكاية من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم .

ويشارك درة بطولتها كل من مراد مكرم وفرح يوسف وفراس سعيد وأحمد حلاوة وهشام إسماعيل وتخرجها شيرين عادل التي تعود للتعاون مع درة بعد سنوات منذ قدما معا عملين حققا نجاحا جماهيريا كبيرا هما مسلسل "العار" والريان".

وكانت درة قد قدمت مجموعة من البطولات المطلقة المتميزة مثل "الشارع اللي ورانا" وحدوتة حبيبة أمها في مسلسل نصيبي وقسمتك ومسلسل بلا دليل.



وأكدت النجمة ان أكثر ما حمسها للعب بطولة حكاية غالية هو الفكرة المختلفة والسيناريو الجديد وخصوصا أنها قضية تهم الكثير من السيدات والفتيات وإجتماعية وفيها مشاعر ودراما ورومانسية حقيقة بدون مبالغة او اسفاف .

وعن كواليس العمل تقول درة - كنا مضغوطين جدا فنحن نقدم عمل يجب ان يكون جيدا ومختلفا وفي الجو الحار وفي وقت قصير نسبيا لان موعد العرض كان محدد سلفا في الشهر الجاري وانا عملت من قبل مع المخرجة شيرين عادل في اثنين من انجح اعمالي في مسلسلي العار والريان ولهذا كان انسجاما بيننا وكون المنتجة مها سليم وانا والمخرجة والمنتجة سيدات فكان شئ يساعد في تقديم العمل بشكل جيد وعن الروح التي سيطرت عليهم أثناء التصوير.

قالت درة : مراد ممثل رائع وهو يمثل بسلاسة طبيعية وكانت هناك راحة في التعامل وهو شخص ملتزم و بالطبع الدكتور أحمد حلاوة الذي اعطاني مشاعر الاب في الحقيقة وليس العمل نفسه وفرح يوسف ممثلة موهوبة وبالرغم من انه اول عمل لنا معا الا ان هناك مشهد بيننا لن احرقه لكنه كان قوي جدا وسترونا كأننا اختين بالفعل وهشام اسماعيل وخفة دمه ولديه حضور وفراس سعيد الذي احب التعامل معه فهو محترف وفنان وانسان ملتزم .

وعن حكاية غالية واهيمتها تقول درة هو مشروع مهم وليس فقط لأنه بطولة مطلقة فانا قدمت البطولة المطلقة في عدة اعمال منها الشارع اللي ورانا وبلا دليل وهي اعمال اعتز بها ونجاحها وقصة حبيبة امها في نصيبي وقسمتك وكانت بطولتي وخمسة حلقات ايضا لذا كانم مهما لي عندما اقدم مسلسل من بطولتي ان اقدم فكرة تعجبني وهنا لم اخف من كونهم مؤلفين للمرة الاولى بالعكس كانوا متاونين ولديهم حرفية كبيرة واية عمل يتحدث عنه وهناك مخرجة متمكنة وشخصية غالية التي العبها والتي استمد العمل منها اسمه لدي اعتقاد انها ستصبح من اهمن الشخصيات التي قدمتها على الاطلاق واتوقع واحلم ان يحبها الجمهور ويتفاعل معها بشكل ايجابي.

والجدير بالذكر أنها قد حصدت ردود فعل ايجابية في رمضان الماضي عن دورها في مسلسل "بين السما والأرض" مع النجم هاني سلامة والمخرج ماندو العدل وكانت الحكايات السابقة من زي القمر قد لعبت بطولتها النجمات الهام شاهين وليلى علوي وجومانا مراد .

