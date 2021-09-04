إصابة نائب محافظ المنوفية والسكرتير العام بفيروس كورونا.. ومنع دخول الديوان دون كمامة

أعلن مصدر بديوان عام محافظة المنوفية إصابة محمد موسي نائب محافظ الإقليم واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة بفيروس كورونا.

تم إعلان حالة الطوارئ داخل ديوان عام المحافظة وصدرت تعليمات بمنع دخول أي مواطن أو من العاملين بالديوان العام دون ارتداء كمامة واتخاذ الإجراءات الاحترازية.



وشدد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على تفعيل كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد.

ووجه بمرور لجان التفتيش والمتابعة على جميع المديريات الخدمية والمصالح الحكومية والجهات التى تقدم خدمات للمواطنين لمتابعة موقف الإجراءات الإحترازية والتأكيد على عدم تأدية الخدمة إلا لمرتدى الكمامات الطبية خاصة بالأماكن الأكثر إقبالاً للمواطنين كالشهر العقارى والسجل المدنى وغيرها من الجهات الأخرى.