عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موقع أمريكي: ترامب في محادثات متقدمه لبيع فندقه الشهير في واشنطن

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

 ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في محادثات متقدمة لبيع فندقه العالمي في "واشنطن دي. سي".


وأوضح الموقع - نقلا عن مصادر لم يسمّها - أن ترامب سيبيع حق تأجير الفندق التاريخي - الذي كان محورا في حروبه السياسية مع خصومه خلال فترة رئاسته - لأحد المطورين العقاريين، والذي سيقوم بدوره بالتفاوض مع شركات الفنادق التي يمكن أن تدير المبنى وتغيّر اسمه، مشيرا إلى أن شروط الاتفاق ليست معلومة بعد، لكن المؤكد أن ممثلي ترامب يخوضون محادثات مع سلاسل فنادق ومستثمرين كبار.


وتوقعت المصادر أن يحصل مقابل بيع الفندق على مبلغ أقل من 500 مليون دولار، التي كان يسعى للحصول عليها أثناء محاولة البيع في 2019.


ورفض ترامب التعليق على تلك الأنباء للموقع، والذي أوضح أن إزالة اسم ترامب الذهبي من البناية الواقعة في جادة بنسلفانيا سيكون بمثابة "قنبلة" في صالح خصومه.


وحصلت منظمة ترامب للأعمال - في 2013 - على حق تأجير المبنى الذي يعود لـ122 عاما، والذي كان مقرا لمكتب البريد لعقود، وذلك بموجب تعاقد بين المنظمة وإدارة الخدمات العامة بصفتها المالك الفدرالي للبناية. يمتد العقد لـ60 عاما، واقتضى الاتفاق بأن تدفع المنظمة 200 مليون دولار لترميم المبنى وتحويله إلى بناية فاخرة، كما تدفع 250 ألف دولار شهريا كقيمة للإيجار، على أن تزيد لاحقا.


ودعا العديد من الخبراء، إدارة الخدمات العامة لإنهاء عقد التأجير بعد انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة، على أساس أنه أصبح مؤجرا ومستأجرا في الوقت نفسه، لكن إدارة الخدمات لم تنه الاتفاق.
وتضررت فنادق ترامب ومنتجعاته بشكل بالغ جراء أزمة تفشي وباء "كوفيد-19" والإغلاقات التي ضربت صناعة الفندقة، وزاد تضررها بعدما فقد ترامب بريقه بخسارة انتخابات الرئاسة، العام الماضي، بحسب "أكسيوس".


فبعد خروج ترامب من البيت الأبيض، أكدت صحيفة "واشنطن بوست" أن الفندق في جادة بنسلفانيا مستحق عليه قرض بقيمة 170 مليون دولار، وانخفضت عائداته بنسبة 60 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

انتخابات الرئاسة الرئيس الأمريكي السابق العام الماضي واشنطن بوست الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

موضوعات متعلقة

عمال الإغاثة الإسبان ينقذون 208 مهاجرين في البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي

البحرين: إتاحة الجرعة المنشطة لمن أكمل 6 أشهر بعد تلقي الجرعة الثانية من لقاح سبوتنيك

إلهام شاهين رئيسًا لـ "أيام القاهرة للدراما العربية" الدورة الثانية

مصر تستضيف اجتماع مجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية ديسمبر 2021

موديرنا تطلب موافقة على استخدام جرعة ثالثة معززة في أوروبا من لقاحها

الإمارات تدعو إلى تكثيف العمل والتنسيق لزيادة التجارة العربية البينية وتعزيز نموها

أسعار الذهب تستقر مع ترقب المستثمرون لبيانات الوظائف الأمريكية

وزير النفط العراقي: سياسة أوبك+ لزيادة إنتاج النفط تدريجيا ستساعد في استقرار الأسواق

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية: المرحلة الأولى من حياة كريمة تكلفتها 6 مليارات جنيه|فيديو

دلالة وأسباب قمة الرئيس السيسي ونظيره القبرصي وماذا يعني التوقيت |خاص

عبقرية الفراعنة.. هكذا أنقذ القدماء المصريين حضارتهم من جحيم السيول

أغلى 5 سيارات في الكويت موديل 2021 .. صور

هموت قريب.. حكاية طفلة تنبأت بوفاتها وفاضت روحها أمام أقرب ما لها

مدارس وخدمات صحية.. إنجازات حياة كريمة في الشرقية.. المحافظ يوضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعدم إثارة الفتن.. إنذار رسمي لـ قناة MBC لمنع حلقة شيكابالا مع عمرو اديب

ردًا على نقد الإعلامي|محمد رمضان يسخر من عمرو أديب بـ فيديو صادم

عجائب الصلاة النارية في الشفاء وتحقيق الأمنيات.. 40 أمرا مذهلا يحدث لك

حقيقة إلغاء حلقة شيكابالا مع عمرو أديب في برنامج الحكاية

مصدر يكشف حقيقة اقتراب مصطفي البدري من النادي الأهلي

واتساب يودع للأبد ملايين الهواتف في هذا الموعد

تفاصيل الأوضاع في إثيوبيا .. قتل وانتهاكات لحقوق الإنسان والموقف ينذر بكارثة

أمطار لمدة 72 ساعة بالسواحل.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

فيديو

سارع لحجز مقعدك .. "تيتانيك 2" نسخة جديدة تستعد للإبحار

خلفة البنات.. أزمات تامر أمين عرض مستمر.. فيديوجراف

لا أسمع نباح "الكلاب" .. "نمبر وان" يغضب اللبنانيين في أزمتهم

فيديو جراف.. مش أول مرة.. دراسات: كورونا زار الأرض قبل 21 ألف عام

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

سهام محمد محمد تكتب: أين حقي يا أخي؟

فضيلة الحسيني تكتب: هيومن رايتس ويتش.. المراقب الأعمى 

محمد شعبان يكتب: بني سويف والتجربة الشبابية

د.محمد عونى يكتب: البدرى لا يعرف الهزيمة مع الفراعنة

هبة مصطفي تكتب: استدعاء الدعم الوطني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ