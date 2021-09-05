كنوز الصحراء.. الأعشاب الطبيعية سلاح أهل مطروح لتقوية المناعة

تُعد النباتات العطرية والطبية أحد أهم الكنوز التى تبوح بها الصحراء بمطروح لما لها من فوائد طبية أو علاجية أو لدخولها في صناعات أخرى.

ومع ظهور فيروس كورونا اتجة بعض المواطنين إلى الاعشاب لتقوية جهاز المناعة خاصة مع تأكيد وزارة الصحة ومنظمات الصحة العالمية بأهمية تقوية المناعة لمواجهة فيروس كورونا.



صدى البلد انتقلت إلى أحدا محال العطار بمحافظة مطروح لمعرفة دور الأعشاب فى مواجهة كورونا .

أكد جمال العطار أنه يتم العديد من الأعشاب التى تشتهر بها محافظة مطروح لتقوية جهاز المناعة للوقاية من فيروس كورونا .

واضاف أن هناك عدة طرق يتم خلالها تنول هذه الاعشاب لتقوية جهاز المناعة منها المارينجا والتى يطلق عليها شجرة الحياه وتبين قدرتها على علاج العديد من الأمراض وهناك أيضا ملعقة زيت الزيتون البكر الذى تشتهر به محافظة مطروح مع ملعقة من الليمون ويتم تناولها بعد العشاء كما أن هناك عصير الثوم والبصل تبين أن لهم دور كبير في تقوية المناعة.



وعن اقبال مواطنى مطروح والمصطافين وزوار المحافظة على هذه الاعشاب أكد جمال العطار أن هناك العديد من مواطنى وزوارها يفضلون تلك الأعشاب لمعرفتهم بأهميتها وأنها ليس لها آثار جانبية على الصحة مثل الأدوية الكيميائية مضيفا أن هناك العديد من زوار المحافظة يحرصون على شراء تلك الأعشاب .

واضاف أن الأعشاب تعالج العديد من الأمراض مثل البروستاتا والبهاق والصدفية الذى يتم تناول نوعين من الأعشاب أحدهم شراب واخر كدهان.

وأشار أن صحراء مطروح مليئة بكنوز من الأعشاب الطبيعية والتى تنمو على الأمطار وتعالج العديد من الأمراض لافتا أن هذا هو السر في جودة اغنام مطروح والتى تتربى على هذه المراعى الطبيعية فى الصحراء .

وتمتلك محافظة مطروح مساحات كبيرة من الصحارى التي تظهر بها النباتات الطبية والعطرية، والتي مع سقوط الأمطار وتتحول الصحراء القاحلة إلى جنة خضراء.

ومن أشهر النباتات الطبية والعطرية بمطروح "البردقوش وحشيشة الليمون اللافندر والنعناع السعودي وحصى لبان والنعناع الفلفلي والمرمرية والخردل الأبيض والأسود والحنة والكمون والشعير والكزبرة وحبة البركة والريحان والاستفيا" في واحة سيوة، بينما توجد بعض النباتات الطبية والعطرية على طريق وادى النطرون العلمين مثل "السكران" وهى قريبة من محمية العميد.