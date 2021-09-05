عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كنوز الصحراء.. الأعشاب الطبيعية سلاح أهل مطروح لتقوية المناعة

اعشاب مطروح
اعشاب مطروح

تُعد النباتات العطرية والطبية أحد أهم  الكنوز التى تبوح بها الصحراء بمطروح  لما لها من فوائد   طبية أو علاجية أو لدخولها في صناعات أخرى.

وكيل تعليم مطروح يتفقد لجان الدور الثاني للثانوية العامة في يومها الأول

شروط الالتحاق بمدرسة مطروح الثانوية للزراعة المطرية.. والتقديم بعد غد

ومع ظهور فيروس كورونا اتجة بعض المواطنين إلى الاعشاب لتقوية جهاز المناعة خاصة مع تأكيد وزارة الصحة ومنظمات الصحة العالمية بأهمية تقوية المناعة لمواجهة فيروس كورونا.


صدى البلد انتقلت إلى أحدا محال العطار بمحافظة مطروح لمعرفة دور الأعشاب فى مواجهة كورونا .

 

أكد جمال العطار أنه يتم العديد من الأعشاب التى تشتهر بها محافظة مطروح لتقوية جهاز المناعة  للوقاية من فيروس كورونا .

 

واضاف أن  هناك عدة طرق يتم خلالها تنول   هذه الاعشاب لتقوية جهاز المناعة منها المارينجا  والتى يطلق عليها شجرة الحياه وتبين قدرتها على علاج العديد من الأمراض وهناك أيضا ملعقة زيت الزيتون البكر الذى تشتهر به محافظة مطروح مع ملعقة من الليمون   ويتم تناولها بعد العشاء كما أن هناك عصير الثوم والبصل تبين أن لهم دور كبير في تقوية المناعة.


وعن اقبال مواطنى مطروح والمصطافين وزوار المحافظة على هذه الاعشاب أكد جمال العطار أن هناك العديد من مواطنى وزوارها يفضلون تلك الأعشاب لمعرفتهم بأهميتها وأنها ليس لها آثار جانبية على الصحة مثل الأدوية الكيميائية مضيفا أن هناك العديد من زوار المحافظة يحرصون على شراء تلك الأعشاب .

 

واضاف أن الأعشاب تعالج العديد من الأمراض مثل البروستاتا والبهاق والصدفية  الذى يتم تناول نوعين من الأعشاب أحدهم شراب واخر كدهان.

 

وأشار أن صحراء مطروح مليئة بكنوز من الأعشاب الطبيعية والتى تنمو على الأمطار وتعالج العديد من الأمراض لافتا أن هذا هو السر في جودة اغنام مطروح والتى تتربى على هذه المراعى الطبيعية فى الصحراء .

 

وتمتلك محافظة مطروح مساحات كبيرة من الصحارى التي تظهر بها النباتات الطبية والعطرية، والتي مع سقوط الأمطار وتتحول الصحراء القاحلة إلى جنة خضراء.

 

ومن أشهر النباتات الطبية والعطرية بمطروح "البردقوش وحشيشة الليمون اللافندر والنعناع السعودي وحصى لبان والنعناع الفلفلي والمرمرية والخردل الأبيض والأسود والحنة والكمون والشعير والكزبرة وحبة البركة والريحان والاستفيا" في واحة سيوة، بينما توجد بعض النباتات الطبية والعطرية على طريق وادى النطرون العلمين مثل "السكران" وهى قريبة من محمية العميد.

احبار محافظة مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات الاعشاب الطبيعية إجراءات مواجهة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

سيناريوهات مجلس الأهلي اليوم في أزمة وصف شعار وجمهور النادي بالنازية

أهم الأخبار| انقلاب أتوبيس رحلات بالسويس .. وشيكابالا يتجاهل محمد منير

مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-9-2021 والقنوات الناقلة

أمطار غزيرة ورياح.. تحذير من طقس اليوم الأحد في السعودية

لهذه الأسباب.. احذر من تثبيت تطبيقات واتساب المعدلة

بطريقة صادمة.. عائلة تعثر على خاتم مفقود منذ 25 عامًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعدم إثارة الفتن.. إنذار رسمي لـ قناة MBC لمنع حلقة شيكابالا مع عمرو اديب

حقيقة إلغاء حلقة شيكابالا مع عمرو أديب في برنامج الحكاية

روبي تحرج دينا الشربيني فى حفلها بالساحل الشمالي.. خاص

جراحة غدا| لميس الحديدي تكشف تطورات حالة إيمان الحصري وياسمين عبد العزيز

ردًا على نقد الإعلامي|محمد رمضان يسخر من عمرو أديب بـ فيديو صادم

الأهلي يدرس شطب عضوية إبراهيم عيسى وبلاغ للنائب العام في وصف النادي بـ النازية

مقطع فضحه.. ضبط مواطن تحرش بالنساء في مرفق بـ المدينة المنورة

واتساب يودع للأبد ملايين الهواتف في هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

فيديو

فيديوجراف.. أبرز تصريحات السيسي خلال القمة المصرية - القبرصية

هموت قريب.. حكاية طفلة تنبأت بوفاتها وفاضت روحها أمام أقرب ما لها

سارع لحجز مقعدك .. "تيتانيك 2" نسخة جديدة تستعد للإبحار

خلفة البنات.. أزمات تامر أمين عرض مستمر.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

سهام محمد محمد تكتب: أين حقي يا أخي؟

فضيلة الحسيني تكتب: هيومن رايتس ويتش.. المراقب الأعمى 

محمد شعبان يكتب: بني سويف والتجربة الشبابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ