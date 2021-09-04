الطبيب محمود سامي يطلب أمنية.. ويوجه رسالة للرئيس السيسي على الهواء

وجه الدكتور محمود سامي الطبيب الذي فقد بصره أثناء عمله في مستشفى عزل كورونا، رسالة إلى الرئيس السيسي، قائلا:" الرئيس السيسي أكرمني ولم يتأخر عن أي طلب لي وأشكره على ما فعله معي واتمنى له التوفيق من كل قلبي ".

وأضاف محمود سامي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" معرفش هل يوجد مراكز إعادة تأهيل المكفوفين، ولو متواجدة عايز أروح لها عشان أقدر أعيش حياة طبيعية".

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وأضاف محمود سامي :" عشان أروح شغلي لازم حد يوديني ويجبني دي أبسط حاجة وحد يكون معايا في شغلي لتسهيل مهام حياتي"، مضيفا:" أمنيتي هي أن أعيش حياتي الطبيعية مرة اخرى زي الناس وعايز اشتغل واكون مع الناس يكون ليا دور وليس تقاضي راتب فقط ولكني أحتاج إلى تنفيذ مهام ".

واكمل محمود سامي :" مكان عملي في ديوان وزارة الصحة وانا مقيم في كفر الشيخ "، مضيفا:" انا مش زعلان من حد وإن شاء الله كل شيء سيكون على أحسن حال ".