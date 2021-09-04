عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

القصة الكاملة لطبيب مصري فقد بصره بسبب كورونا واختار الانتحار كسبيل للنجاة

الدكتور محمود سامي
الدكتور محمود سامي قنبير

مهنة الطب من المهن الشاقة، فنادرًا ما تجد طبيب يحصل على راحة البال، هو دائما يسعى لإسعاف المرضى، والمرض لا يأتي في ساعات عمل معينة، أو يؤدى بطريقة ما، لكنه يقتحم دون سابق انذار، وبالتالي على الطبيب أن يكون مستعدًا طوال الوقت، وفعل فيروس كورونا مثلما يفعل أي مرض، فقد أقتحهم العالم أجمع، وسبب حالات طوارئ في المجتمع ككل، لكن الأطباء فقط هم المعنيين بالتعامل المباشر مع الأمر ومكافحة الفيروس، ليس العزل والابتعاد.
وهذاما فعله الطبيب المصري محمود سامي قنبير، فقد تم تكليفه بالعمل في مستشفى بلطيم للعزل بكفر الشيخ، لعلاج مصابي كورونا، ليفقد بصره هناك خلال عمله على علاج إحدى الحالات.


فقدان البصر

8 أنواع من الأطعمة يمكنها حماية البصر والحفاظ عليه


كان الطبيب المصري محمود سامي قنبير، يعمل على علاج إحدى حالات كورونا، منذ عدة أيام، مرتديًا السترة الواقية، ليشعر فجأة بتعب وإرهاق شديد، ليطلب أخذ قسط من الراحة، وذهب للنوم، ليستيقظ على صاعقة، فإذ به لا يتمن من الرؤية، أصيب بعدها بدوار شديد يعقبها دخوله في غيبوبة.


السبب ومحاولات الإنقاذ


على الفور نقل الأطباء الزملاء الطبيب محمود سامي،إلى العناية المركزة، وقامو بإجراء فحوصات وتحاليل لفيروس كورونا، وجاءتالنتيجة سلبية، إلى أن تبين أنه أُصيب بارتفاع شديد في ضغط الدم أدت إلى مشكلات بالشبطية والعصب البصري.
وعندما تدارك "محمود" الأمر أوضح أنه أصيب بضيق تنفس شديد بسبب نقص الأكسجين  عندما كان يرتدي السترة الاقيه خلال علاج أحدى حالات فيروس كورونا، ما تسبب في أرتفاع ضغط الدم وبالتالي فقد بصره.


التفكير في الانتحار


لم يتمكن الطبيب المصري من التكيف مع حالته ووضعه الجديد بفقدانه البصر، فأصيب بحالة من الإبحاط الشديد أودى به للتفكير في الانتحار، والذي أعلن عنه في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معبرًا " بدون إثارة للعواطف ومشاعر الخوف ولشفقة أنا بفكر في الانتحار، الموضوع أكبر من احتمالي فعلا وكل يوم تظهر لي أبعاد جديدة لا تحتمل، ليي يسبهنهاري بستنى الليل ليهمش عارف واستنى النهار يطلع ليه مش عارف، تايه في بحر كبير من الأوهام".


الإدراك والتراجع
 

وبعد تعاطف الآلآف من متابعي الدكتور محمود سامي، نشر فيديو له على صفحته عبر فيس بوك، موضحًا تراجعه عن فكرة الانتحار قائلاً: " لا أتمنى أن أسبب أو أثير أي أزمات نفسية أو احباط للناسن وأتمنى للناس كلها تكون بخير، طالع أعمل الفيديو دا وأكلمكم.. قلقت أن البوست اللي فات يسبب أذى لحد.. لا أقصد كدة أبدًا.. كنت في فترات ضعف وزهق ونوع من أنواع الفضفضة.
وتابع: "الحمد لله راضٍ بقضاء ربنا وقدره.. الحمد لله.. مفيش اعتراض عليه.. الحمدلله طبعًا.. أكيد فيحكمة.. مفيش حد يقدر يهرب من قدرهلكن دلوقتي حياتي واقفة مش ماشية.. طبعًا مفيش شغل.. بنام في اي وقت وأصحى في أي قت.. ودا أمر متعب جدًا".
وأثار هذا الفيديو تعاطف الآلاف من المتابعين متمنين له الشفاء العاجل معلقين بعبارات من التشجيع والدعم النفسي.


رضيع بعد 11 عام 


أحد الاسباب التي أصابت الدكتور محمود بالإحباط والضعف، أن الله-عز وجل- رزقه بمولود بعد 11 عام من الزواج، وبعد الولاده بوقت قصير تقرر استدعاؤه للعمل في مستشفى بلطيم للعزل، معبرًا عن شعوره بالضعف حيال نجلهالصغير الذي لا يتعدى عمره العام، وماذا يفعل إذا أصاب ابنه مكروه لا يستطيع إنقاذه بسبب حالته الحاليه.


تاريخه الطبي
 

تخرج الطبيب المصري محمود سامي قنبير عام 2009 منكلية الطب، وتخصص في أمراض الباطنة والحميات، وله عيادة في إحدى القرى بكفر الشيخ، وعمل في عدة مستشفيات حكومية منها، مستشفيات بمدينة بيلا، قبل أن يُنقل للعمل في مستشفى بلطيم للعزل.
 

الطب كورونا محمود سامي قنبير مستشفى بلطيم فقدان البصر

ترشيحاتنا

الرئيس القبرصي: مصر حجر الاستقرار وأساس السلم في المنطقة

رئيس قبرص يدعو السيسي لزيارة بلاده: "لرد الدفء الذي شعرت به في مصر"

العراق توضح حقيقة منعها السوريين من دخول أراضيها

أخبار العالم..رفع السرية عن وثائق لهجمات11 سبتمبر..بيان عاجل من الكويت لـ مصر

آيفون 13 أم iPhone 12s .. إليك سعر ومواصفات سلسلة آبل القادمة

جبر: الدولة تعمل جاهدة لبناء الإنسان من خلال استراتيجية مشتركة بين المؤسسات الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليبيا..القبض على المتهم الرئيسي في كارثة غرق مركب المهاجرين المصريين

رسالة شديدة اللهجة من خالد بيومي لـ مسئولي الإسماعيلي عقب رحيل إيهاب جلال

التضامن تحظر تعليق آيات من القرآن أو الإنجيل في الحضانات.. لهذا السبب

السيسي يدعو المجتمع الدولي للقيام بدوره في حل أزمة سد النهضة

كلمة كذاب أشعلت الأجواء.. الكواليس الكاملة لرحيل على ماهر عن المصري "خاص"

حلم الزمالك يتبخر.. ننفرد بتفاصيل صفقة انتقال وليد الكرتي إلى بيراميدز

عصام عبد الفتاح يكشف لـ «صدى البلد» حقيقة تصريحاته ضد الزمالك والحكام

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص بناء وتعلية الأدوار.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

فيديو

لا أسمع نباح "الكلاب" .. "نمبر وان" يغضب اللبنانيين في أزمتهم

فيديو جراف.. مش أول مرة.. دراسات: كورونا زار الأرض قبل 21 ألف عام

بعد مقلب إهانة والدته.. هجوم على أحمد حسن وزينب "فيديوجراف"

فيديو جراف.. تيجراي يستهدف سد النهضة والجيش الإثيوبي يتصدى

المزيد

ساحة رأي

هبة مصطفي تكتب: استدعاء الدعم الوطني

عادل مبروك يكتب: الحب القاتل

محمد السيد علي يكتب: عبد الله الشريف صائد البعر

جمال قرين يكتب: التعليم الفنى قاطرة التنمية

ضياء العطيفى يكتب: تعاطٍ بلا عقوبة

ياسر عبيدو يكتب: شرم الشيخ ودهب.. المشكلة والحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ