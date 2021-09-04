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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

راضٍ تماماً بقضاء الله وقدره

بعد بوست الانتحار.. طبيب عزل بلطيم فاقد بصره : كنت في فترة ضعف وزهق

الدكتور محمود سامي
الدكتور محمود سامي

قال الدكتور محمود سامي قنيبر، الطبيب الذي فقده بصره أثناء عمله في مستشفى عزل بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، «لا أتمنى أن أسبب أو أثير أي أزمات نفسية أو إحباط للناس وأتمنى للناس كلها تكون بخير».

وأضاف، «قنيبر»، خلال بث مباشر له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أتمنى أن تكونوا جميعاً بخير .. طالع أعمل الفيديو دا وأكلمكم .. قلقت إن البوست اللي فات يسبب أذى لحد .. لا أقصد كده أبداً.. كنت في فترات ضعف وزهق ونوع من أنواع الفضفضة.

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وتابع، « الحمد لله راضٍ بقضاء ربنا وقدره.. الحمد لله .. مفيش اعتراض عليه .. الحمد لله طبعاً.. أكيد في حكمة .. مفيش حد يقدر يهرب من قدره لكن دلوقتي حياتي واقفة مش ماشية .. طبعاً مبشتغلش مفيش شغل أو كده .. بنام في أي وقت وأصحى في أي وقت.. ودا أمر متعب جداً ».

وفي سياق متصل، تعاطف الآلاف من متابعي الدكتور محمود سامي قنيبر، على هذا البث المباشر، معلقين بعبارات التشجيع والدعم النفسي، متمنين له الشفاء العاجل وأن يعود سالماً معافًا من كل سوء وأن يرد الله إليه بصره.

وكان الدكتور محمود سامي قنيبر، قد أثار جدلاً واسعاً خلال الثلاثة أيام الماضية عقب نشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بأنه ينتوي الانتحار.

كفر الشيخ فيروس كورونا كورونا التواصل الاجتماعي فيروس كورونا الأطباء

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