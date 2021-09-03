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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علم أحياء يكشف عن أخطر متحور لـ فيروس كورونا.. فيديو

كورونا
كورونا

قال الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة، إن أشرس متحور لفيروس كورونا حتى الآن هو متحور دلتا، معقبا: "قضى على حياة 100 ألف روسي، خلال شهرين".

وأضاف "الأفندي"، خلال استضافته ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "متحور دلتا ينتشر بسرعة عالية جدا بين الأفراد، و نسبة انتشاره تصل إلى من 7 إلى 8 أفراد".


وأشار: "متحور دلتا أصبح لديه تغيران، أولهما الانتشار والثاني في قوة بروتين المتحور والتكاثر داخل الجسم، لأنه يتنشر بسرعة عالية داخل الجسم المصاب"، مؤكدا: "اللقاح هو حصن الدفاع الأول ضد فيروس كورونا".

متحور مو من فيروس كورونا


وفي سياق آخر، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تراقب متحور مو من فيروس كورونا، مشددة على وجوب مراقبته، الذي قد تم رصده للمرة الأولى في كولومبيا.

 

أوضح الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في المنظمة الصحة العالمية، أن «متحور مو هو أحدث تحور من السلالة الأصلية لـ فيروس كورونا، وتم تصنيفه كـ متحور مثير للاهتمام، وليس مثيراً للقلق مثل متحور ألفا أو متحور دلتا».

 

كما أشار إلى أنه اكتشف في كولومبيا خلال شهر يناير من هذا العام، ولاحقا أبلغت عدة دول في الأمريكيتين وأوروبا عن حالات إصابة به.

 

أما عن تأثير متحور "مو" على فعالية اللقاحات المضادة لـ فيروس كورونا المتداولة حالياً، فأكد أن «الصورة ليست واضحة بعد»، مضيفا أن «هذا من بين المعلومات التي تسعى المنظمة العالمية إلى دراستها».

 

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه «على الرغم من أن الانتشار العالمي لـ متحور "مو" بين الحالات المتسلسلة قد انخفض ويقل حالياً عن 0.1%.. إلا أن انتشاره في كولومبيا (39%) والإكوادور (13%) يزيد باضطراد».

 

تأثير ضئيل على خصائص الفيروس
يشار إلى أن الغالبية العظمى من طفرات كورونا لها تأثير ضئيل أو معدوم على خصائص الفيروس، لكن بعض هذه الطفرات يمكن أن يؤثر على خصائص الفيروس كأن يزيد على سبيل المثال من سهولة انتشاره أو من مدى شدة المرض الذي يسببه أو من مدى مقاومته للقاحات أو الأدوية أو أدوات التشخيص أو غيرها من التدابير الاجتماعية والصحية العامة.

 

وبسبب ظهور متحورات لكورونا في نهاية 2020 شكلت خطراً متزايداً على الصحة العامة، قامت منظمة الصحة العالمية بوضع قائمة بـ المتحورات التي يجب مراقبتها وتلك المثيرة للقلق، وذلك بهدف أجل إعطاء الأولوية لأنشطة المراقبة والبحث على المستوى العالمي.

 

وقررت الصحة العالمية أن تطلق على المتحورات التي يجب مراقبتها وتلك المثيرة للقلق أسماء أحرف الأبجدية اليونانية، بدلاً من اسم البلد الذي رصدت فيه للمرة الأولى، وذلك منعاً لإلحاق أي وصمة بهذا البلد ولتسهيل نطق الأسماء على عامة الناس.

 

وحاليا، وبحسب منظمة الصحة العالمية، هناك 4 نسخ متحورة مثيرة للقلق، بينها المتحورة ألفا التي انتشرت في 193 دولة والمتحوّرة دلتا التي انتشرت حتى اليوم في 170 دولة، في حين هناك 5 متحورات أخرى يجب مراقبتها بما في ذلك متحور مو".
 

علم الأحياء كورونا فيروس كورونا متحور دلتا متحور دلتا

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