مقاوم للقاحات.. الصحة العالمية تحذر من متحور "مو" المثير للقلق

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تراقب نسخة متحورة جديدة من فيروس كورونا أطلق عليها اسم "مو" رصدت للمرة الأولى في كولومبيا في يناير الماضي.

وقالت الصحة العالمية في نشرتها الوبائية الأسبوعية، حول تطور جائحة كورونا إن النسخة المتحورة بي.1.621 بحسب تسميتها العلمية، تم تصنيفها في الوقت الراهن "متحورة يجب مراقبتها".

وأضافت المنظمة أن هذا متحور "مو" لديه طفرات مكن أن تنطوي على خطر هروب مناعي - مقاومة للقاحات- الأمر الذي يجعل من الضروري إجراء مزيد من الدراسات عليها لفهم خصائصها بشكل أفضل.

وجميع الفيروسات، بما في ذلك سارس-كوف-2 المسبب لمرض :كوفيد-19" تتحور بمرور الوقت، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

ورصد متحور "مو" للمرة الأولى في كولومبيا في يناير الماضية، ومنذ ذلك الحين، تم الإبلاغ عن إصابات بها في عدد من دول أمريكا اللاتينية وأوروبا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه "على الرغم من أن لانتشار العالمي للمتحور مو بين الحالات المتسلسلة قد انخفض ويقل حالياً عن 0.1%.. إلا أن انتشاره في كولومبيا (39%) والإكوادور (13%) يزيد باضطراد".

يشار إلى أن الغالبية العظمى من طفرات كورونا لها تأثير ضئيل أو معدوم على خصائص الفيروس، لكن بعض هذه الطفرات يمكن أن يؤثر على خصائص الفيروس كأن يزيد على سبيل المثال من سهولة انتشاره أو من مدى شدة المرض الذي يسببه أو من مدى مقاومته للقاحات أو الأدوية أو أدوات التشخيص أو غيرها من التدابير الاجتماعية والصحية العامة.

وبسبب ظهور متحورات لكورونا في نهاية 2020 شكلت خطراً متزايداً على الصحة العالمة، قامت منظمة الصحة العالمية بوضع قائمة بالمتحورات التي يجب مراقبتها وتلك المثيرة للقلق، وذلك بهدف أجل إعطاء الأولوية لأنشطة المراقبة والبحث على المستوى العالمي.

وقررت الصحة العالمية أن تطلق على المتحورات التي يجب مراقبتها وتلك المثيرة للقلق أسماء أحرف الأبجدية اليونانية، بدلاً من اسم البلد الذي رصدت فيه للمرة الأولى، وذلك منعاً لإلحاق أي وصمة بهذا البلد ولتسهيل نطق الأسماء على عامة الناس.

وحاليا، وبحسب منظمة الصحة العالمية، هناك 4 نسخ متحورة مثيرة للقلق، بينها المتحورة ألفا التي انتشرت في 193 دولة والمتحوّرة دلتا التي انتشرت حتى اليوم في 170 دولة، في حين هناك 5 متحورات أخرى يجب مراقبتها :بما في ذلك المتحورة مو".