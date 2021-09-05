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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالكاجوال.. سهر الصايغ تخطف الأنظار عبر إنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة سهر الصايغ صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت سهر الصايغ بإطلالة جذابة أنيقة مرتدية جاكيت باللون الفوشيا وبنطلون باللون الأبيض، حازت علي إعجاب متابعيها .

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بيت عز.. سهر الصايغ تروج لأولى حلقات إلا أنا

 

وتُعرض حكاية “بيت عز” من مسلسل "إلا أنا" لـ سهر الصايغ على شاشة قناة الـ DMC.

"بيت عز" أولى حكايات مسلسل "إلا أنا 2"، ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب سهر الصايغ، كلا من رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلى.

مسلسل إلا أنا، فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة dmc العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.

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