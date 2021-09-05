عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيس سعيد: السيادة في الدولة هي للشعب التونسي.. فيديو

الرئيس التونسي
الرئيس التونسي

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأحد، أن الإجراءات التي اتخذها في 25 يوليو الماضي، تندرج في إطار الاحترام التام للدستور، وذلك بخلاف ما يُروج له من ادعاءات مغلوطة وافتراءات كاذبة.

وشدد سعيد خلال استقباله وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي، على أن قراراته الأخيرة تعكس إرادة شعبية واسعة وتهدف إلى حماية الدولة التونسية من كل محاولات العبث بها.

txt

بعد قرارات سعيد|حقيقة وجود طبيب نفسي ضمن وفد أمريكي التقى الرئيس التونسي

txt

اتحاد الشغل التونسي: قيس سعيد هو من سيحدد مدة المرحلة الانتقالية الحالية

وأكد سعيد خلال هذا اللقاء على عمق العلاقات بين تونس والولايات المتحدة، مؤكدا أن ما حدث في تونس ليس إنقلابا لأنه لم يتم خارج الشرعية القانونية، خاصة أنه استعمل نصاً دستوريا لحماية تونس من خطر داهم.

وأضاف: "اعتبروا أن الدولة أداة لتجويع الشعب وصار الموتى يعدون بالمئات كل يوم، وصار الشعب يطالب بحقه في الكرامة وهو ما دفعنا إلى التحرك".

وتابع: "التجأت حينها إلى النص الدستوري واحترمت الاجراءات التي نص عليها القانون، وما حدث ليس انقلاباً لأن ليس فيه خروج عن الشرعية".

واختتم حديثه قائلا: "السيادة في الدولة هي للشعب التونسي، وهناك أطراف تذهب إلى الخارج لتشويه صورة بلدهم، أما نحن فهدفنا هو تحقيق الحرية".

 

الرئيس التونسي الولايات المتحدة مجلس الشيوخ الأمريكي قيس سعيد تونس

موضوعات متعلقة

خلال أسبوعين.. ولاية أمريكية تسجل 13 ألف إصابة بـ كورونا في المدارس

بسبب الفيضانات والإعصار.. بايدن يتوجه بنداء عاجل إلى الكونجرس الأمريكي

ارتفاع أعداد ضحايا فيضانات نيويورك إلى 25 قتيلا

الرئيس التونسي: البعض باع الجنسية بمبلغ 100 ألف دينار.. فيديو

لقاء مرتقب بين رئيسي المخابرات التركية والسورية في العراق

الولايات المتحدة تؤكد مساعدة السعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها

الخارجية الكويتية تصدر تحذيرا مهما بشأن عمليات نصب

نازحون وغرق منازل وطرق.. آثار مدمرة لإعصار "آيدا" في الولايات المتحدة.. صور

ترشيحاتنا

لعشاق الفخامة.. مواصفات وأسعار كاديلاك اسكاليد 2021 في عمان| صور

التشكيل المتوقع منتخب مصر لمواجهة الجابون في تصفيات كأس العالم

أخبار الزمالك.. كارتيرون يصل القاهرة.. وحسم قائمة الفريق

ليس من بينهم محمد منير .. تعرف على المطربين المفضلين لـ شيكابالا

شيكابالا يدخل في نوبة بكاء .. تعرف على السبب

قنبلة موقوتة.. ديانا ودودي الفايد علاقة زائفة مثلتها الأميرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعدم إثارة الفتن.. إنذار رسمي لـ قناة MBC لمنع حلقة شيكابالا مع عمرو اديب

حقيقة إلغاء حلقة شيكابالا مع عمرو أديب في برنامج الحكاية

الأهلي يدرس شطب عضوية إبراهيم عيسى وبلاغ للنائب العام في وصف النادي بـ النازية

ردًا على نقد الإعلامي|محمد رمضان يسخر من عمرو أديب بـ فيديو صادم

مقطع فضحه.. ضبط مواطن تحرش بالنساء في مرفق بـ المدينة المنورة

جراحة غدا| لميس الحديدي تكشف تطورات حالة إيمان الحصري وياسمين عبد العزيز

بعد الإنذار الرسمي لمنع الحلقة..شيكابالا يصل MBC من أجل لقاء عمرو أديب

روبي تحرج دينا الشربيني فى حفلها بالساحل الشمالي.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

فيديو

فيديوجراف.. أبرز تصريحات السيسي خلال القمة المصرية - القبرصية

هموت قريب.. حكاية طفلة تنبأت بوفاتها وفاضت روحها أمام أقرب ما لها

سارع لحجز مقعدك .. "تيتانيك 2" نسخة جديدة تستعد للإبحار

خلفة البنات.. أزمات تامر أمين عرض مستمر.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

سهام محمد محمد تكتب: أين حقي يا أخي؟

فضيلة الحسيني تكتب: هيومن رايتس ويتش.. المراقب الأعمى 

محمد شعبان يكتب: بني سويف والتجربة الشبابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ