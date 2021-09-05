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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالتايجر .. إطلالة جذابة لـ فيفي عبده على الشاطئ

صدى البلد

نشرت الفنانة فيفي عبده ، فيديو جديدا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت فيفي عبده ، بإطلالة جذابة أنيقة بالتايجر مستعرضا جمالها علي الشاطي، مما حازت على إعجاب متابعيها .

من الساحل.. فيفي عبده بإطلالة جذابة عبر إنستجرام

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وتعرضت فيفي عبده، مؤخراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ، نقلت على إثرها إلى المستشفى.

وأعلنت الفنانة فيفى عبده، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.

وعلقت فيفي عبده: "أنا رجعت الحمدلله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتوا طيبين بحبهم وبحبكم أوي".

على الجانب نشرت الفنانة فيفي عبده، فيديو  تحذر جمهورها بخصوص فيروس كورونا .

وقالت فيفي عبده ، عبر فيديو لها نشرته من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": بوجه رسالة كل  الشباب المتهور الي مش بيسمع الكلام وبيفتكر الموضوع بسيط، خلو بالكم من نفسكم، الموضوع بقى خطر جدا، وانا لما كنت بضحك علي كورونا، مكنتش أعرف إنه بالصعوبة دي، ولكن عرفت انه مش هين وبيضيع ارواح ناس بنحبها، فأرجوكم خدوا بالكم .

وتابعت: "الله يرحم كل الي توفوا من زمايلي او غيرهم، يا رب كل اللي في المستشفي يقوموا بألف مليون سلامة ".

وكانت الفنانة فيفي عبده نشرت مقطع فيديو للرد على الشائعات المتداولة من دخولها الإنعاش وارتدائها الحجاب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت فيفي على الفيديو قائلة: ‏"مساء الفل من مصر أم الدنيا.. عايزة اقولكم أنا لابسة كده من البرد على فكرة عشان تبطلوا الإشاعات حاجة إنعاش وحاجة حجاب إلا إذا أراد ربنا. اسمعوا الفيديو. بإذن الله هنزلكم رابط اليوتوب والتيك توك عشان أول مرة أطلع منهم.. بحبكم قوي سليب ويل سويت دريمز. اكسوزمي ده آخر ما عندي في الإنجليزي".

ونشرت مقطع فيديو قصيرًا عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، وهي على سرير غرفتها، موجهة رسالة إلى متابعيها ومحبيها، تطمئنهم على شائعة دخولها العناية المركزة.

وقالت فيفي عبده: "يا جماعة بسم الله ما شاء الله ، الله أكبر خمسة وخميسة عليك يا فوفو آه والله العمر مش بعزقة.. أنا برد على اللي بيقول إني في الإنعاش بعد الشر عليا إن شاء الله اللي يكرهني وما تمنى لك على فكرة".

 

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