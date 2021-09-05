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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أحداث أفغانستان..

توقعات بـ حرب أهلية.. هيئة الأركان الأمريكية تكشف سبب سقوط كابول بسرعة

هيئة الأركان الأمريكية
هيئة الأركان الأمريكية تكشف سبب سقوط كابول بسرعة

صرح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، اليوم الأحد، بأن العاصمة الأفغانية كابول سقطت في أيدي طالبان بسرعة جدا.

وقال الجنرال "ميلي" لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن "كابول سقطت بشكل أسرع مما توقعنا"، مشيرا إلى أن فساد الحكومة الأفغانية هو السبب الرئيسي وراء سقوطها.

وأكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية أن الشعب الأفغاني لم يكن يثق بسلطات بلاده.

وأضاف: "شكلنا القوات الأفغانية على هيئة الجيوش الغربية، ولكن  اتضح لنا أن القوات الأفغانية لم تكن جاهزة للتعامل مع طالبان".

ورجّح الجنرال الأمريكي أن تندلع حرب أهلية في أفغانستان، محذّرا من أن هذه الظروف ستقوي شوكة الجماعات الإرهابية، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وقال ميلي لشبكة «فوكس نيوز»: "بحسب تقديراتي العسكرية، يرجّح بأن تتطور الظروف المواتية لاندلاع حرب أهلية، من شأنها أن تؤدي إلى ظروف يمكنها في الواقع أن تفضي إلى إعادة تشكيل للقاعدة أو تنامي تنظيم داعش أو مجموعات إرهابية أخرى".

وشكك في مدى قدرة طالبان، التي لم تعلن تشكيلتها الحكومية بعد، على ترسيخ سلطتها وتأسيس حكومة فاعلة؛ فيما شدد على أنه لا يمكنه التنبؤ بما سيحصل في أفغانستان، إلا أنه أعطى تقييماً متشائماً.
ومع بدء القوات الأمريكية انسحابها، سيطرت طالبان على أفغانستان إثر هجوم خاطف، فيما لم تبق إلا ولاية بانشير تقاوم المتشددين.

وتابع قائلا: "إن الظروف ترجّح للغاية، بأن نشهد عودة للإرهاب من هذه المنطقة بالعموم في غضون 12 أو 24 و36 شهراً".

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