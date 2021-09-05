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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

لقاءات وورش حكي برعاية مجلة نور للأطفال تجوب مكتبات ومدارس مطروح الأزهرية

قافلة مجلة نور تنتشر
قافلة مجلة نور تنتشر بمعاهد ومدارس محافظة مطروح

أطلقت مجلة "نور للأطفال" الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية قافلة إلى محافظة مطروح، نفذت من خلالها عددًا من الزيارات واللقاءات وورش الحكي، وتم توزيع المجلة على عدد كبير من الأطفال الأمر الذي انعكس على نفوسهم بالبهجة والسرور.

 

تضمنت القافلة زيارة لمكتبة مصر العامة، قدم خلالها الأطفال عددا من الفقرات الفنية من شعر ورسم تعبر عن حب الوطن والانتماء إليه، بالإضافة إلى زيارة لمدرسة مطروح الابتدائية، ومعهد خالد بن الوليد، برفقة الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس فرع المنظمة بمطروح، كما عُقدت ندوة لطلبة المعهد تضمنت إيضاح أهمية التعليم الأزهري لهم، والتأكيد على دور الأزهر التنويري باعتباره أقدم جامعات العالم، وسعيه للاهتمام بالنشء الذي هو عماد الأمة، كما تم إلقاء الضوء على فاعلية مجلة نور في توسيع مدارك الأطفال من خلال أبوابها المتميزة، كما تم الاستماع إلى عدد من المواهب في تلاوة القرآن الكريم والإنشاد الديني.

 

كما توجهت القافلة إلى مركز النيل للإعلام النموذجي للأيتام، حيث قامت المجلة بتوزيع الهدايا التي شملت أعدادًا من المجلة، وتنفيذ ورش رسم لهم، كما تم تشجيعهم على تقوية مواهبهم وحثهم على الاعتماد على المنهج الأزهري الوسطي.

 

‌وواصلت القافلة مسيرتها إلى مدرسة ابن سيناء التجريبية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، فعقدت ورشا تثقيفية لهم، تشجعهم على القراءة؛ تأكيدا على أن الامة الاسلامية هي أمة "اقرأ"، حثها الحق سبحانه على التعليم والتعلم، وجعل أصحاب العلم في مرتبة عظيمة.

 

‌كما تم ترتيب لقاء بمعهد مطروح الأزهري، التقى خلاله الوفد بعدد من طلاب المعهد وتم تنفيذ عدد من ورش العمل في مجالي الرسم والحكي، كما تم عمل ورشة حوارية تناولت شرح الفكر الذي تتبناه المجلة لنشر الفكر الوسطي وتوعية عقول النشء وتحصين أفكارهم ضد الأفكار الهدامة، التي تحاول الآن الانتشار بين أبناء الوطن بغرض الانسلاخ من هوية الأمة وقوميتها.


‌وفي إطار التأكيد على نشر روح الوطنية وغرس قيم وثقافة الوطن الواحد، توجهت القافلة لزيارة كنيسة السيدة العذراء، وتم عرض أهداف المجلة التي تسعى دائما من خلال إصدارتها؛ لإيضاح الفكر السليم الذي يرسخ الأخوة الإنسانية والوحدة الوطنية، فقدم أبناء الكنيسة مجموعة من الفقرات المختلفة من الشعر والغناء والإلقاء الذي يدل على الوعي لدى الأطفال وأهمية الوحدة الوطنية لهم، وكان في استقبال وفد المجلة بكنيسة العذراء الأب "متى"، قمص كنيسة السيدة العذراء، والأب نوح نبيل، راعي كنيسة السيدة العذراء.

 

وفي لفتة إنسانية أثناء زيارة الكنيسة قامت الطالبة جوي مايكل، بإهداء المجلة صورتي فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية - بطريرك الكرازة المرقسية.

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كما اتجهت القافلة لزيارة معهد  مطروح الأزهري الابتدائي؛ حيث قامت المجلة بتشجيع الأطفال على اكتشاف مواهبهم والتأكيد على أهمية تنميتها وتطويرها بمختلف أنواعها، وقام الأطفال بإهداء مجسم باسم المجلة يتضمن أهم الأبواب الخاصة بها.

 

كما توجهت القافلة لزيارة مجمع معاهد مطروح الأزهري، ونفذت ورشة لمعلمي ومعلمات المجمع، وذلك بشرح أهم أهداف المجلة وأهمية تشجيع طلاب المحافظة على اكتشاف مواهبهم ومساعدتهم على تطويرها وكيفية مراسلة المجلة بالمواهب التي تستطيع المجلة مساعدتهم في تطويرها وتشجيعها من خلال نشرها على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بالمجلة، واستمع الوفد لمواهب الطلبة في إلقاء الشعر والرسم والإنشاد الديني.

 

كما انطلقت القافلة في زيارة لمجمع مطروح الرياضي، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح؛ حيث عقدت المجلة ورشة حكي، واستماع للأطفال والطلاب حتى سن الخامسة عشر، وتم شرح فقرات مختلفة من كتيب "أسود الوطن" الذي تصدره مجلة نور ضمن مطبوعاتها،  التي تهتم بتجسيد الروح الوطنية من خلال قصص أبطال القوات المسلحة، الذين ضحوا بأرواحهم فداء لتراب مصر مدافعين عنها ، وتم شرح فقرات من كتاب "طاقة نور" الذي يوضح الأفكار الهدامة التي يحاول من خلالها أعداء الوطن التسلل إلى عقول أبنائنا ومحاولة التفرقة بينهم.

 

وأكد الوفد على أهمية أن يعي طلاب وأبناء وطننا الحبيب مصر أننا كلنا أبناء وطن واحد نحمل على عاتقنا حمايته والعمل على تطوره والنهوض به.

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