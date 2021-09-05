خاف على نفسك.. السمنة تسبب 70 مرضا مختلفا

قال الدكتور خالد أحمد الغزالي، استشاري النباتات الطبية، إن منتج البيستا يحتوى على 3 أنواع من الألياف الطبيعية وله دور كبير فى امتصاص الدهون من الجسم .

وأضاف " الغزالى " ، خلال استضافته في برنامج سفرة وطبلية والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" ، ان تناول المياه أثناء الأكل مفيد لسهولة بلع الطعام وتجنب " كلكعة " الطعام داخل المعدة .

وأشار إلى أن السمنة تسبب 70 مرضا فى الجسم يبدأ من الجلد وينتهى بالسرطانات، لافتا إلى أن مريض السمنة معدته كبيرة وتتسع حجمها كلما زاد حجم الطعام الذى يتناوله الفرد والعكس صحيح .

يذكر أن الدكتور خالد أحمد الغزالي، استشاري النباتات الطبية، قد ذكر فى تصريحات سابقة أن تناول الألياف الغذائية تعمل على خسارة وزن الجسم بسهولة، إضافة إلى أنها تساعد على وقاية الجسم من السرطان.

وأضاف أن الألياف الغذائية تساعد على شعور الإنسان بالشبع، لأنها تعمل على ملئ جزء كبير من المعدة بالاضافة إلى أن مريض السمنة عندما يُقلل ما يتناوله من الطعام، يلجأ جسمه إلى التغذية على الدهون المخزنة في الجسم، مشيرًا إلى أن الأنسولين هو المتسبب الرئيسي للسمنة، ولهذا معظم مرضى السمنة المفرطة مصابين بالسكر والضغط، وهذا يحدث نتيجة خلل في البنكرياس الذي يُنتج الأنسولين.

