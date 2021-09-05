بعد تخفيض نسبة القبول لـ 60%.. تعرف على شروط الالتحاق بأكاديمية الشرطة

تستقبل أكاديمية الشرطة خلال هذه الأيام، طلبات الراغبين في الالتحاق بها من الحاصلين على الثانوية وما يعادلها عبر الإنترنت حتى يوم 16 سبتمبر المقبل.



ويسمح لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة والأزهرية لهذا العام، التقدم للالتحاق بكلية الشرطة من خلال موقع الداخلية عبر الإنترنت، حتى يوم 16 سبتمبر المقبل، ومتابعة نتائج الاختبارات عبر الإنترنت.

شروط التقدم لكلية الشرطة 2021

-أن يكون مصري الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، وأن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة.

-ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة

- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي

-أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، بحيث لا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم

-وأن تتوفر فيه شرط القوام "أقصى وزن = طول الطالب – 90"، وألا يزيد عمره عن 22 سنة ميلادية فى أكتوبر ٢٠٢١ ، فضلًا عن استكماله لشروط اللياقة الصحية للخدمة فى هيئة الشرطة، واجتيازه اختبارات اللياقة البدنية بما لا يقل عن 50 % من مجموع الدرجات المقررة للاختبار، وألا يكون المتقدم متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس عن موافقة اللواء محمود توفيق – وزير الداخلية، على تخفيض نسبة القبول بكلية الشرطة من (الحاصلين على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التى تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية لهذا العام) ليكون 60% بدلاً من 65% من المجموع الكلى للدرجات.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توسيع قاعدة الإختيار من الطلبة المتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة ، وفى ضوء النتائج والنسب المئوية للمجموع لطلبة الثانوية العامة للعام الدارسى 2021 فقط ، وما ترتب عليه من تداعيات لإنخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية والخاصة.