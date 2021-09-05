عبد المحسن سلامة: العمل الخيرى شهد تنظيما وتنوعا فى عهد الرئيس..فيديو

قال الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام،أن مفهوم العمل الخيري شهد نقلة كبيرة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر.

وأضاف عبد المحسن سلامة خلال مداخلة هاتفية مع قناة “اكسترا نيوز”، العمل الخيرى قبل الرئيس كان يقتصر على بناء مسجد، أو تبرع من شخص لشخص،وجهود منفردة لبعض الجمعيات الخيرية، ومن تولى الرئيس شهد العمل الخيرى تنوع كبير للغاية وأصبح أكثر تنظيما.

وتابع رئيس مجلس إدارة الأهرام: حاليا نرى الجمعيات الخيرية تعمل سويا فى مشروعات ومبادرات مثل مشروع تطوير الريف المصرى “مشروع القرن”.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة علي مستوي الجمهورية وذلك في اطار احتفالية ابواب الخير"



وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن احتفالية أبواب الخير التي ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي ٥ مليون مواطن في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.