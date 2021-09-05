عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد المحسن سلامة: العمل الخيرى شهد تنظيما وتنوعا فى عهد الرئيس..فيديو

عبد المحسن سلامة
عبد المحسن سلامة

قال الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام،أن مفهوم العمل الخيري شهد نقلة كبيرة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر.

وأضاف عبد المحسن سلامة خلال مداخلة هاتفية مع قناة “اكسترا نيوز”، العمل الخيرى قبل الرئيس كان يقتصر على بناء مسجد، أو تبرع من شخص لشخص،وجهود منفردة لبعض الجمعيات الخيرية، ومن تولى الرئيس شهد العمل الخيرى تنوع كبير للغاية وأصبح أكثر تنظيما. 

وتابع  رئيس مجلس إدارة الأهرام: حاليا نرى الجمعيات الخيرية تعمل سويا فى مشروعات ومبادرات مثل مشروع تطوير الريف المصرى “مشروع القرن”.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة علي مستوي الجمهورية وذلك في اطار احتفالية ابواب الخير" 


وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن احتفالية أبواب الخير التي ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي ٥ مليون مواطن في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.

عبد المحسن سلامة العمل الخيري مفهوم العمل الخير الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي

ترشيحاتنا

أول لقطات لـ رئيس غينيا عقب اعتقاله بعد الانقلاب.. فيديو

6 من دول الجوار يؤيدون تطوير "نهج إقليمي" لمواجهة تحديات استقرار افغانستان

"التعليم" تعلن أسماء الطلاب العشر الأوائل فى مسابقة Microsoft Office Specialist

مجلس وزراء الداخلية العرب يدين العملية الارهابية بمدينة كركوك بالعراق

بعد حديث السيسي..منظمات المجتمع المدني تسير على خطى الدولة في العمل الخيري

أخبار السيارات.. مزاد جديد للسيارات داخل السوق المصري.. أفضل 5 سيارات مجمعة محليا مبيعا.. أودي تكشف عن جراند سفير الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حلقته مع عمرو أديب.. مفاجأة سارة لـ شيكابالا نجم نادي الزمالك

العام الدراسي الجديد .. موعد البدء والامتحانات وإجازة نصف العام.. تفاصيل كاملة

الكويت.. رصد حالة إصابة جديدة بمتحور "دلتا" شديد العدوى

شوبير يعلن عن اسم بديل مدرب الأهلي عقب رحيله

ردًا على نقد الإعلامي|محمد رمضان يسخر من عمرو أديب بـ فيديو صادم

الحكومة تصرف رواتب الموظفين بالدولة في هذا الموعد

الرئيس السيسي عن إحلال السيارات : عاوز 10 آلاف عربية نديها للناس حتى لو هندفع نصف الثمن

شوبير يعلن تشكيل منتخب مصر أمام الجابون في تصفيات كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

فيديو

علاقته بجمهور الأهلي والزمالك وتعليقه على العقوبة.. تصريحات شيكابالا مع عمرو أديب

72 % من المصريين أهلاوية.. تصريحات سعد شلبي مدير الأهلي مع أحمد موسى

فيديوجراف.. طلقت نفسها.. تصريحات لأول مرة للمطربة بلقيس فتحي

فيديوجراف.. انخفاض نسبة القبول للالتحاق بكليتي الشرطة والحربية

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ