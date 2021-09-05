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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صاحب بصمة إعلامية ورياضية .. خالد لطيف يحتفل بعيد ميلاده الـ48

صدى البلد

يصادف اليوم 5 سبتمبر عيد ميلاد الإعلامي والإداري خالد لطيف، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ48 اليوم الأحد.

واكتسب شهرته الكبيرة من جده كونه أحد رموز كرة القدم لاعبا ومعلقا، واستمر تألقه في العمل الرياضي من بوابة الإدارة، فعمل عضواً بمجلس إدارة الزمالك لفترة طويلة كونه أحد المنتمين للقلعة البيضاء.

خالد لطيف

إضافة إلى عمله عضوًا باتحاد الكرة لدورتين متتاليتين، هذا بجانب عمله الإعلامي كمقدم برامج رياضية على قناة النيل الرياضية.

وتبقي اطلالات خالد لطيف الإعلامية دائما مميزة، وتألق على شاشة “نايل سبورت” لسنوات طويلة.

وكان لطيف شاهدا بصفته عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على التأهل لكأس العالم 2018 بروسيا بعد غياب دام لأكثر من 30 عاما.

خالد لطيف الزمالك اتحاد الكرة كأس العالم 2018 نايل سبورت

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