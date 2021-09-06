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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 7 مقاعد .. داتشيا تكشف عن نسختها الجديدة JOGGER .. صور

بـ 7 مقاعد .. داتشيا
بـ 7 مقاعد .. داتشيا تكشف عن نسختها الجديدة JOGGER

تقدم شركات تصنيع السيارات عدة خيارات لكي تناسب مختلف عملائها، سواء كانت من ناحية التصميم الهيكلي الخارجي، أو التقنيات الفنية الخاصة بقوة التسارع و الانطلاق و أوامر الجر المختلفة، بالإضافة إلى التجهيزات الداخلية والتي تتنوع بين وسائل الحماية و الأمان، أو كانت تخص برامج الرفاهية والتحكم، و بين هذه الخيارات المختلفة تبقى المساحة الداخلية احد اهم العناصر التي تستند إليها العديد من شركات تصنيع السيارات.

حيث كشفت شركة داتشيا عملاقة تصنيع السيارات الرومانية عن اصدار جديد يتبنى مفهوم الـ 7 مقاعد، وتعد النسخة الجديدة والتي تحمل اسم JOGGER واحدة من السيارات التي تتسم بالرحابة الشديدة، ويرجع ذلك إلى التصميم الخارجي الكبير نسبيًا، مما يعكس استراتيجية الشركة باعتماد قمرة داخلية تحمل الجانب العائلي.

تضم السيارة داتشيا JOGGER ثلاثة صفوف من المقاعد، مع مساحة تخزين خلفية تتراوح سعتها بين 160 إلى 213 لتر، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية لكي تصل إلى 842 لتر، و في حالة استخدام تقنية طي الدرجة الثانية من المقاعد سوف يتمتع قائد المركبة بمساحة تخزين عملاقة تصل إلى 1819 لتر، مما يجعلها بالفعل تحمل مفهوم النسخة العائلية من الطراز الأول.

تتمتع السيارة داتشيا JOGGER من الداخل بمقصورة قيادة متطورة، تضم شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة يبلغ قياسها 8 بوصة، تدعم تقنية التواصل مع التطبيقات الحديثة مثل نظام اندرويد اوتو وابل كار بلاي، بالإضافة إلى مقاعد امامية مدفأة، و مكيف هواء، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، و نظام صوتي و ترفيهي مكون من 8 مكبرات صوتية.

القدرات الفنية للسيارة داتشيا JOGGER

تستمد السيارة قوتها من محرك 3 سليندر TCE 110 سعة 1000 سي سي، مقترن بشاحن توربيني، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 109 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 200 نيوتن/متر، بالإضافة إلى نسخة اخرى بمحرك TCE 100 BI-FUEL ينتج قوة قدرها 99 حصانا، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.34 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، ومن المفترض أن تصل نسخة هجينة مع بداية العام 2023.

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