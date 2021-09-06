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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رينو تكشف النقاب عن ميجان إيه تك الكهربائية .. صور

رينو تكشف النقاب
رينو تكشف النقاب عن ميجان إيه تك الكهربائية

تواصل شركة رينو الفرنسية من تعزيز قوتها داخل مجال تصنيع السيارات الكهربائية، بعد ان اتجهت انظار غالبية كبار مصنعي السيارات إلى استهداف تلك الفئة نسبة لما تحمله من مفاهيم متطورة، ويبدو أن رينو لم تنتظر معرض ميونيخ للسيارات 2021 للكشف عن احدث اصداراتها، بل ابهرت متابعيها بالنسخة الجديدة والتي تحمل اسم ميجان إيه تك ذات القدرات الكهربائية من صور رسيمة لها.

من المتوقع أن تأتي السيارة ميجان إيه تك بمحرك كهربائي مثبت على المحاور الامامية، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 215 حصانا، مع منظومة بطاريات بسعة 40 كيلو وات،  مدعومة بأخرى 60 كيلو وات مع قوة انطلاق للقيادة بحد أقصى يبلغ 470 كيلومتر.

رينو تكشف النقاب عن ميجان إيه تك الكهربائية

ظهرت السيارة ميجان إيه تك الكهربائية بإطلالة خارجية تجمع بين فئة الكروس أوفر و الأداء الرياضية، وهو ما يجعلها تختلف قليلًا عن النسخة ميجان ايه فيجن والتي تم عرضها في العام السابق، ولكن بالمقارنة بين ميجان إيه تك و النسخة نيسان أريا سوف نلاحظ تطابق بينهما إلى حد كبير.

حيث دعمت السيارة نيسان أريا والتي تشترك مع ميجان في نفس منصة CMF-EV، بمحرك E-4ORCE يستطيع أن ينتج قوة قدرها 389 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 600 نيوتن/متر، مع مدى للسير يقدر بـ 580 كيلومتر، وذلك بفضل تمتعها ببطارية كهربائية بسعة تتجاوز الـ 90 كيلووات.

تمتعت السيارة ميجان إيه تك الكهربائية بمقصورة داخلية انيقة للغاية، حيث ظهرت قمرة القيادة وهي تحتوي على شاشة عملاقة لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، بالإضافة إلى شاشة اخرى لمساعدة قائد المركبة على قراءة البيانات، كما دعمت بعجلة قيادة مالتي فانكشن، ولمسات باللون الأصفر مع خياطة بنفس اللون تزين المقاعد وبعض أجزاء المقصورة.

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