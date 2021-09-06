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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات بي إم دبليو X1 موديل 2021 في مصر| صور

سعر ومواصفات بي إم
سعر ومواصفات بي إم دبليو X1 موديل 2021 في مصر| صور

تتميز إصدارات الصانع البافاري بي ام دابليو بالعديد من القدرات القوية، وبين هذه النخبة تقدم النسخة X1 موديل 2021 داخل السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات، وتعد واحدة من الإصدارات التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، و التي تحمل العلامة التجارية للصانع الألماني المخضرم.

حصلت السيارة بي ام دابليو X1 على محرك رباعي الاسطوانات 2000 سي سي sDrive18i بقوة 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 200 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس اوتوماتيكية الأداء، مع سرعة قصوى تصل لـ 202 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر خلال 9.7 ثانية.

بالإضافة إلى محرك sDrive20i  بسعة 1998 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 192 حصانا، و 280 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينا تصل سرعتها القصوى إلى 225 كيلومتر في الساعة، و بهذه القدرات الفنية تنطلق السيارة من نقطة الاستعداد 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 7.7 ثانية .

وتأتي السيارة بي ام دابليو X1 بتجهيزات خارجية تشمل مصابيح نهارية بتقنية LEDLIGHT، و شبك أمامي من الكروم متعدد المقاطع الهوائية يمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالإضافة إلى عجلات رياضية ذات جنوط معدنية متعددة الاضلاع، ومصابيح ضباب دائرية على جانبي الصادم الامامي، مع قياسات هيكلية بلغت 4.439 متر للطول، و بعرض يبلغ 2.060 متر، و 1.612 متر للارتفاع ، و مساحة تخزين خلفية تسع لـ 505 لتر .

وتحتوي السيارة بي ام دابليو X1 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، و فرامل EBD الخاصة بنظام التوزيع الالكتروني، وخاصية دعم الفرامل BA، و منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و مرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن لسهولة التحكم، و كاميرا للاصطفاف المثالي، و مثبت سرعة، و خاصية متابعة ضغط الإطارات، و ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال، بالإضافة إلى خاصية التحكم الديناميكي للثبات، و نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات، و إنذار تحذيري لمنع السرقة.

أسعار السيارة بي ام دابليو X1 موديل 2021 في مصر

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل X-LINE 2021  محرك 1500 سي سي تيربو بسعر  700,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SPORT 2021  محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 800,000 جنيه.

بي ام دابليو X1 موديل 2021 أسعار السيارة بي ام دابليو X1 أسعار السيارة بي ام دابليو X1 موديل 2021

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