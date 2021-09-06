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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مسلحو طالبان يعدمون شرطية حاملا بالرصاص أمام أسرتها

ضحية طالبان
ضحية طالبان

في جريمة وحشية وعنيفة، أعدمت حركة طالبان شرطية حاملا رميا بالرصاص الحي .


وبحسب صحيفة "ديلي ميل"،  قتلت شرطية أفغانية في منزلها في فيروزكوه عاصمة إقليم جور بوسط البلاد يوم السبت 4 سبتمبر على يد مجموعة من مسلحي طالبان.

وأظهرت صور بيانية وصفت وجه الشرطية بانو نيجار بأنه تعرض للتشويه في الهجوم الوحشي الذي تسبب في تناثر دمائها  على الحائط منزلها.

وأفادت الصحيفة انه تم قتل الشرطية الأفغانية  أمام زوجها وأطفالها ، الذين كانوا مقيدين ، حسب بي بي سي نيوز.

فيما يأتي مقتلها في أعقاب التقارير المتزايدة في أفغانستان عن قيام حركة طالبان بإساءة معاملة النساء وقمع حقوقهن.

على الرغم من اتهام أقارب الشرطية الأفغانية طالبان بقتلها ، إلا أن الجماعة تنفي أي تورط لها في هذه الجريمة.


زعم أن ثلاثة مسلحين يتحدثون العربية اقتحموا منزل الشرطية يوم السبت وفتشوه قبل تقييد اسرتها، وقالت عائلة الضابطة إنها كانت حاملاً في شهرها الثامن وتعمل في سجن.
 

طالبان شرطية حامل الرصاص يعدمون أفغانستان اخبار منوعات منوعات

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