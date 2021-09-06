وزيرة الصحة: لا يمكن حصر عدد مصابي دلتا بلس في مصر.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن عدد إصابات متحور دلتا بلس في مصر ليس كبيرا، وأن جميع هذه الحالات لم تستدع دخول المستشفى.

وأضافت "زايد"، خلال حوارها مع الإعلامية "لميس الحديدي"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "لا يمكن إحصاء عدد مرضى دلتا بلس في مصر"، معقبه: "هذا المتحور ظهر في أكثر من 160 دولة على مستوى العالم".

وأوضحت: "لدينا انفراجه في عدد اللقاحات والسبب الرئيسي هو التصنيع"، لافته: "نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بنهاية العام الحالي".



وتابعت: "سنزيد الإنتاج من لقاح سينوفاك إلى 18 مليون جرعة في شهر نوفمبر المقبل"، موضحه: "لدينا المادة الخام لتصنيع 15 مليون جرعة من لقاح سينوفاك".