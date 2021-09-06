كيف تتعامل مع مدمن متعاف؟.. ولو طلب منك شغل او يتجوز بنتك هتوافق؟ ... فيديو

رصدت عدسة "صدي البلد" أراء المواطنين في التعامل مع المدمن المتعافي.



قال "زياد محمد" إنه سيساعده حتي يندمج مع المجتمع مرة اخري و لانه انسان طبيعي وقع في الخطأ بدون وعي، و اني اجوزه اختي ف معتقدش هرفض.

ولفت "عمر عمرو" انه لا يتعامل معه تمامًا لان الإدمان ملهوش نهايه حتي لو اتعالج هيرجع تاني و اكيد مش هأمنه علي اختي.

واكد "علي مدحت" انه سوف يتعامل معاه كإنسان عادي طبيعي و قع في الخطاء و مثل أي إنسان و هحاول اساعده انه يشتغل.

وأضاف "كمال عصام" من المفروض ان يتقبله المجتمع ككل يحاول يساعده ان يلتزم اكتر، و ممكن اجوزه بنتي .

واشار "محمود احمد" انه من الممكن تدبير وظيفه له لاكن زواج مرفوض تمامًا، لان من الممكن رجوعه مره اخري.

واختتم "احمد اشرف" من المفترض التعامل معاه في الاول و علي هذا الاساس ادبرله وظيفه و النسب او الزواج يحتاج وقت للتفكير فيه.