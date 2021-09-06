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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالات فى المهد بمدينة الأقصر .. صور

صدى البلد

أعلن العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، أنه تم إيقاف أعمال بناء مخالف وإزالة سور في المهد بشارع موقف المحافظات بمنطقة حي شرق. 


وأوضح لطفي، أن أعمال البناء المخالف على قطعة أرض بمساحة ١٠٠ م، كان يتم تجهيزها للبناء بالطوب الأبيض والمونة الإسمنتية، مشيرا إلى أنه  تم التحفظ على مواد ومعدات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية. 

 

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يأتى ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد. 


نفذت الحملة بمشاركة حسام العمدة رئيس حي شرق، ومحمد مدحت وأحمد كامل وأحمد أنور نواب رئيس حي شرق.


كما تمكن مسؤولو حي المطار بقيادة شعبان طايع رئيس الحي  ،من إيقاف أعمال بناء مخالف على قطعة أرض زراعية،  بجوار منطقة أبو عصبة التابعة للحي، عبارة عن سور بالطوب الأبيض والمونة الإسمنتية بطول ١٥ x ارتفاع ٢.٥٠ م، وتم إيقاف الأعمال في المهد واتخاذ  كافة الإجراءات القانونية. 


نفذت الحملة تحت إشراف المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية وبمشاركة محمد فوزي، وناصر حسيب نواب رئيس حي المطار، ومحمد صالح مشرف بالإدارة الهندسية.

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