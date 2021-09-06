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مرأة

طريقة عمل الفراخ المشوية مثل المطاعم

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة تحضير الفراخ المشوية مثل المطاعم.

المقادير :

دجاجة 
4 طماطم مقطعة
3 بصل، مقطعة
6 فص ثوم
كوب زبادي
2 ملعقة كبيرة خل
3 ملعقة كبيرة زيت
ملح
فلفل أسود
ملعقة صغيره كمون
ملعقة صغيره زنجبيل بودرة
ملعقة صغيره زعتر يابس
ملعقة صغيره كزبرة جافة

الطريقة :

في الخلاط الكهربائي، توضع الطماطم، البصل، الزبادي، الثوم ويخلطوا جيداً للحصول على خليط مثل المعجون.
يوضع الخليط في وعاء، يضاف إليه الخل، الزيت ويقلب جيداً ثم تضاف إليه قطع الدجاج ويقلب
يغطى الوعاء جيداً ويوضع في الثلاجة مدة 4 ساعات يخرج الوعاء من الثلاجة ويصفى جيداً من التتبيلة.
تضاف البهارات الملح والفلفل إلى الدجاج ويقلب جيداً ثم تترك القطع لمدة 10 دقائق لترتاح.
يحمى الفرن على درجة حرارة 200 درجة.
توزع قطع الدجاج المتبلة على الشواية وتدخله إلى الفرن لمدة ساعة لتشوى.
تخرج الصينية من الفرن، توضع الدجاج في صينية ويوضع بينهم ورق القصدير بداخلها فحم المشتعل
يوضع نقاط من الزيت عليها ليظهر الدخان، تغطى بورق القدير
تعاد إلى الفرن وتترك القطع لتكتسب نكهة الشوي.
تخرج الصينية من الفرن، توضع قطع الدجاج المشوية في طبق وتقدم ساخنة.

طريقة عمل الفراخ المشوية مثل المطاعم الفراخ فراخ مشوية بالريحان الفراخ المشوية

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