الديهي عن هروب 6 فلسطينيين من سجن جلبوع: صفعة على وجه إسرائيل

قال الإعلامي نشأت الديهي، تعليقا على نجاح 6 أسرى فلسطينيين فى الهرب من سجن جلبوع الاسرائيلي، :" سعيد بما حدث والفلسطينيين المتواجدين داخل السجن الاسرائيلي مناضلين فلسطينيين يبحثون عن حريتهم ".

وأضاف نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم "المذاع على قناة " تن "، :" سجن جلبوع يسمونه جوانتانامو الشرق لأنه شديد الحراسة ".

اقرأ أيضا

اجتماع أمني على أعلى مستوى في إسرائيل بعد هروب المعتقلين الفلسطينيين



وتابع نشات الديهي :" طوارئ داخل الحكومة الإسرائيلية للتعرف على كيفية هروب الأسرى الفلسطينيين، والفلسطينيين وجهوا صفعة كبيرة على وجه الآلة الأمنية الإسرائيلية".

وأكمل نشأت الديهي :" الأسرى الفلسطينيين هربوا من السجن عن طريق نفق صنعوه بأنفسهم من داخل لخارج السجن".

ولفت نشات الديهي :" الأسرى الفلسطينيين الشجعان حفروا نفق، ومباني سجن جلبوع تم بنائه على أعمدة وهناك فراغات أسفل السجن وتلك الفراغات مكنت الأسرى للتحرك عبرها إلى خارج السجن “، مضيفا:” الأسرى الفلسطينيين أبطال يبحثون على تحرير بلادهم من أيدي المحتل الصهيوني".

