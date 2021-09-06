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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الديهي عن هروب 6 فلسطينيين من سجن جلبوع: صفعة على وجه إسرائيل

سجن جلبوع الاسرائيلي
سجن جلبوع الاسرائيلي

قال الإعلامي نشأت الديهي،  تعليقا على نجاح 6 أسرى فلسطينيين فى الهرب من سجن جلبوع الاسرائيلي، :" سعيد بما حدث  والفلسطينيين المتواجدين داخل السجن الاسرائيلي مناضلين فلسطينيين يبحثون عن حريتهم ".

وأضاف نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم  "المذاع على قناة " تن "، :"  سجن جلبوع يسمونه جوانتانامو الشرق لأنه شديد الحراسة ".

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وتابع نشات الديهي :"  طوارئ داخل الحكومة الإسرائيلية للتعرف على كيفية هروب الأسرى الفلسطينيين، والفلسطينيين وجهوا صفعة كبيرة على وجه الآلة الأمنية الإسرائيلية".

وأكمل نشأت الديهي :"  الأسرى الفلسطينيين هربوا من السجن عن طريق نفق صنعوه بأنفسهم من داخل لخارج السجن".

ولفت نشات الديهي :"  الأسرى الفلسطينيين الشجعان حفروا نفق، ومباني سجن جلبوع تم بنائه على أعمدة وهناك فراغات أسفل السجن  وتلك الفراغات مكنت الأسرى للتحرك  عبرها إلى خارج السجن “، مضيفا:” الأسرى الفلسطينيين أبطال يبحثون على تحرير بلادهم من أيدي المحتل الصهيوني".
 

الديهي أسرى فلسطينيين سجن سجن جلبوع إسرائيل اخبار التوك شو

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