عاجل
الأعلى للإعلام يناقش ضوابط المنتجات الطبية واستطلاع رأي الجهات المعنية ودعوة النقابات.. ونواب: الإعلانات تلعب على نقطة ضعف المواطن.. والردع والحزم تجاهها شيء ضروري شجرة القصر.. مقصد الباحثات عن الإنجاب ومادتها البيضاء يقصدها المصابون بأمراض جلدية أخبار الفن| تطورات أزمة حسن شاكوش ورضا البحراوي.. مايا دياب تثير الجدل بتغيير ملامحها أخبار التعليم .. انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2021.. وإعلام القاهرة تعقد اليوم اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة أخبار الرياضة| حقيقة رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي.. اتحاد الكرة يثير الجدل بحذف بيان إقالة حسام البدري.. حسام غالي يقترب من خوض انتخابات الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من بينها سد جديد بـ11 مليون جنيه.. استعدادات مكثفة بمطروح لمواجهة السيول

محافظ مطروح يضع حجر
محافظ مطروح يضع حجر اساس لمواجهة السيول

انهت محافظة مطروح استعداداتها لاستقبال موسم  الشتاء والذى تشهد خلاله المحافظة تساقط للأمطار تصل إلى مرحلة السيول .

كنوز الصحراء.. الأعشاب الطبيعية سلاح أهل مطروح لتقوية المناعة

مياه مطروح ترفع حالة التأهب استعدادا لموسم تساقط الأمطار


ووضع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم "الاثنين" حجر اساس سد وادى اسماعيل (وادى الشقوقه) بمنطقة الكيلو ٤، والذى تنفذه وزارة الري بتكلفة ١١ مليون جنيه وبطول ٥٤ مترا من اسفل و٥ أمتار من اعلي وبارتفاع ٦ أمتار  وامتداد ١٦٠مترا بين جانبي الوادى ، كسد ركامى من الاحجار البيئية للحماية من اخطار السيول.

 

ويعد هذا  السد اول سد ضمن مخطط اقامة ٩ سدود، بمدينة مرسى مطروح التى شهدت سقوط امطار كثيفة تحولت الى سيول العام الماضي في بعض المناطق منها الكيلو ٤.

 

ويأتي إنشاء هذه السدود في إطار البحث عن حلول مستدامة تحقق الإستقرار للأهالي مع الاستغلال الامثل لمياه الامطار فى رى الزراعات وتوفير مصادر مياه دائمة، ومنع خطر السيول خاصة مع التغييرات المناخية وتوقع سقوط مزيد من كميات الأمطار، كما تأتي في إطار الإستعداد المبكر لموسم الشتاء مع تحقيق الاطمئنان وتحقيق اقصى استفادة لأهالي المنطقة من المزارعين دون اى ضرر لأحد. 


ووجه محافظ مطروح الشكر لوزارة الرى على جهودها وتعاونها مع المحافظة في اقامة السد وكذلك لجهود الشركة الوطنيه مع اهمية  الاسراع في التنفيذ.


رافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال وضع حجر اساس سد وادى اسماعيل  كلا من المهندس جمال دعبس مدير الموراد المائية والرى بمطروح و رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح ومديرى المديريات والادارات المعنية  وممثلى الشركة الوطنية القائمة بالاعمال واهالى المنطقة.

محافظة مطروح اخبار المحافظات مواجهه السيول استعدادات موسم الشتاء سد وادى اسماعيل

ترشيحاتنا

اختطفها عمها وحاول تقديمها للجن.. قصة شيماء بنت الـ10 أعوام

نشرة المرأة.. أعراض في المعدة تدق ناقوس الخطر.. 12 دقيقة تعالج الضغط

سوق المستعمل .. المواصفات الكاملة للسيارة "رينو فلوانس" واسعارها | صور

طلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن زيادة ثقافة المواطنين لتلقى لقاح فيروس كورونا

أخبار السيارات| بورشه تكشف عن النسخة الكهربائية 919 Street.. عادات سيئة "تقتل" سيارتك وتقلل عمرها الافتراضي

4 أسرار قرآنية تفرج همك وغمك وتزيد رزقك.. نصح بها الشعراوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من حسام البدري بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر

طولان: منتخب مصر ليس حقلا للتجارب.. وهذا المدرب الأنسب لهذه المرحلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-9-2021 والقنوات الناقلة

خلافات مع مجاهد..كواليس اللحظات الأخيرة قبل اقالة البدري من تدريب منتخب مصر

صفقة الأهلي الجديدة ينتقل إلى فيوتشر

لتجاوز اللاعب.. البدري يدرس عقوبة قوية ضد مصطفى محمد

كواليس أكبر صفقة تبادلية فى مصر بين الزمالك وبيراميدز

أول تعليق من محمد صلاح علي قرار اقالة حسام البدري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

بـ ملعقة الطعام أم عمود السرير.. كيف حفر الأسرى الفلسطينيون نفق سجن جلبوع

مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوى للسودان

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

فيديو

فيديوجراف.. أكبر قافلة للخير.. مصر تحصد 3 أرقام قياسية في العمل الخيري

إقالة أم استقالة.. جهاز فني جديد للمنتخب في غضون 48 ساعة وفينجادا الأقرب

تفاصيل عملية تحرير طفل أسيوط المختطف ومصرع أحد المتهمين في تبادل إطلاق نار

على طريقة فيلم وداعا شاوشانك .. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ