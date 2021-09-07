من بينها سد جديد بـ11 مليون جنيه.. استعدادات مكثفة بمطروح لمواجهة السيول

انهت محافظة مطروح استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء والذى تشهد خلاله المحافظة تساقط للأمطار تصل إلى مرحلة السيول .



ووضع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم "الاثنين" حجر اساس سد وادى اسماعيل (وادى الشقوقه) بمنطقة الكيلو ٤، والذى تنفذه وزارة الري بتكلفة ١١ مليون جنيه وبطول ٥٤ مترا من اسفل و٥ أمتار من اعلي وبارتفاع ٦ أمتار وامتداد ١٦٠مترا بين جانبي الوادى ، كسد ركامى من الاحجار البيئية للحماية من اخطار السيول.

ويعد هذا السد اول سد ضمن مخطط اقامة ٩ سدود، بمدينة مرسى مطروح التى شهدت سقوط امطار كثيفة تحولت الى سيول العام الماضي في بعض المناطق منها الكيلو ٤.

ويأتي إنشاء هذه السدود في إطار البحث عن حلول مستدامة تحقق الإستقرار للأهالي مع الاستغلال الامثل لمياه الامطار فى رى الزراعات وتوفير مصادر مياه دائمة، ومنع خطر السيول خاصة مع التغييرات المناخية وتوقع سقوط مزيد من كميات الأمطار، كما تأتي في إطار الإستعداد المبكر لموسم الشتاء مع تحقيق الاطمئنان وتحقيق اقصى استفادة لأهالي المنطقة من المزارعين دون اى ضرر لأحد.



ووجه محافظ مطروح الشكر لوزارة الرى على جهودها وتعاونها مع المحافظة في اقامة السد وكذلك لجهود الشركة الوطنيه مع اهمية الاسراع في التنفيذ.



رافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال وضع حجر اساس سد وادى اسماعيل كلا من المهندس جمال دعبس مدير الموراد المائية والرى بمطروح و رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح ومديرى المديريات والادارات المعنية وممثلى الشركة الوطنية القائمة بالاعمال واهالى المنطقة.