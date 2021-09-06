إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بـ توك توك بأسوان

تعرض 4 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بـ توك توك بالطريق الزراعي أسوان/ القاهرة أمام قرية الجعافرة بمركز دراو .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دراو المركزي، وجار إجراء الكشوفات والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وهم موسي . ا 29 سنة، والمصاب بإشتباه كسر بالفقرات الظهرية ، ومحمد. ع 37 سنة، والمصاب بكسر بالفخذ الأيمن وإشتباه ما بعد الارتجاج، ووليد . م 23 سنة، والمصاب بكسر بالساق الأيمن ، ومحمد. ع 20سنة، والمصاب بكسر بالذراع الأيسر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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من جانب آخر شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نهائي مسابقة عباقرة المدارس بقصر ثقافة السباعية خلال زيارته للمدينة حيث يتم تنفيذ هذه المسابقة لأول مرة في إطار الأنشطة الصيفية برعاية محافظ أسوان وبالتنسيق بين مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة كمبادرة لغرس قيم وأخلاق التنافس الشريف ونموذج لتحفيز وتشجيع الطلاب والطالبات على التفوق والإبداع الثقافي والفني والفكري والرياضى.

وشارك في المسابقة 11 مدرسة إبتدائية وإعدادية وثانوية بإجمالى 72 طالبا وطالبة حيث أقيم النهائي بين مدرستي السباعية بنين الإبتدائية والسباعية الإبتدائية الجديدة، وحصل على كأس عباقرة المدارس مدرسة السباعية الإبتدائية الجديدة.

وأثني اللواء أشرف عطية علي تنظيم هذه المسابقة الرائدة والتي سيتم تعميمها في مختلف الإدارات للإرتقاء بمستوي العملية التعليمية والثقاقة العامة للنشء.

وكان قد استكمل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سلسلة جولاته الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ".

قام المحافظ بتفقد حزمة من المشروعات المتنوعة بمختلف قطاعات العمل العام والتى تخدم نحو 120 ألف نسمة تابعين للوحدة المحلية لمدينة السباعية بمركز إدفو والنجوع والقرى والتوابع لها ، ورافقه نائب المحافظ أحمد شعبان ، واللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد.

وإستمع محافظ أسوان لشرح من المختصين بالمشروعات التي شملتها الجولة التفقدية حيث أعطي توجيهاته للمسئولين بالإسراع بمعدلات الأعمال الجارية، مع تنفيذها بجودة عالية سواء من الشركات أو المقاولين، وفي حالة وجود تباطؤ أو تقاعس من أي شركة أو مقاول أثناء التنفيذ سيتم استبعاده على الفور ، وقام المحافظ بتفقد مشروع محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بالسباعية والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 70 % من بين 6 محطات للرفع ضمن مشروع الصرف الصحى للسباعية والبصيلية الذى سيخدم أهالى المدينتين وتوابعهما.