حب استثنائي.. كندة علوش: "بحب مصر بلد وأرض وشعب"

عبرت الفنانة كندة علوش عن حبها لـ مصر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وغرَّدت كندة علوش: “كلمة حق بحب #مصر بلد وأرض وشعب حب استثنائي، وبعشق مصر، ولو بعدت عنها ولو شوي؛ بحس بحنين غير عادي.. وسعيدة بالنهضة اللي بتعيشها”.

وأكملت كندة علوش: “وممتنة أشد الامتنان لوجودي فيها وللسنين الي قضيتها فيها ولكل اللي حصلي خلال السنين دي، وكي لا يزايد المزايدين؛ حبي لبلدي سوريا في مكانة عظيمة لاتتزعزع”.

وكانت آخر أعمال الفنانة كندة علوش مسلسل "حجر جهنم"، بطولة إياد نصار، وشيرين رضا، فريال يوسف، ومن إخراج حاتم علي، وفيلم “الأصليين”، بطولة منة شلبي وماجد الكدواني، وإخراج مروان حامد.

كما شاركت فى مسلسل “ضي القمر” من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، ويشارك كندة البطولة كل من محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيي وياسمين موافي، وهي واحدة من ست حكايات يتضمنها مسلسل “إلا أنا”.

وتستعد كندة حاليًا للمشاركة في العديد من الأعمال الجديدة، من بينها فيلم “بلالين” من إخراج معتز التوني، وتأليف عادل صليب، وبطولة أحمد كمال، سوسن بدر، وعلا رشدي ومصطفى خاطر.