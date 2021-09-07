حارس البرج كلمة السر.. هكذا فر 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي

كشفت تحقيقات أولية وتقارير إعلامية عبرية تفاصيل جديدة عن واقعة الهروب المثيرة التي حدثت الساعة 1:30 فجرا، وأدت لفرار 6 معتقلين فلسطينيين يخرجون الواحد تلو الآخر من فتحة على بعد أمتار من سجن جلبوع الإسرائيلي.



وتوصل تحقيق إسرائيلي أولي إلي أنه في نفس الوقت الذي خرج فيه الأسرى من الفتحة الصغيرة، كانت الحارسة التي أوكل إليها أمر المراقبة في برج الحراسة المرتفع والمطل على مكان تلك الحفرة تغط في نوم عميق.

وبقيت كاميرات البرج تعمل دون رقيب، وثقت كل شيء، لكن بعد أن فات الأوان، فالحارسة من برجها العالي أطبق عليها النوم، وزملاؤها داخل السجن لم يلاحظوا عملية الفرار مثلها.



وأكدت قناة "إسرائيل 24"، وقالت: "وفقا لمعطيات التحقيقات الأولية، فإن السجانة التي قامت بالحراسة في برج السجن غفت خلال ورديتها".

أما الهيئة العامة للبث الإسرائيلي فقالت: "يستدل من التفاصيل أن كاميرات المراقبة وثقت عملية الفرار غير أن السجانين لم يتابعوا الكاميرات في الوقت الفعلي".

وقالت القناة الإسرائيلية (13): "تم نشر أكثر من 200 حاجز في أنحاء اسرائيل بهدف إلقاء القبض على السجناء الستة، الذين فروا من سجن جلبوع".

وأضافت أن "قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، والشرطة وقوات حرس الحدود، انتشرت في كل أنحاء البلاد، والتي تنفذ عمليات تقصي وتفتيش وتشارك بعملية مطاردة الهاربين، مع حفاظهم على جهوزية أمنية عالية لأي عملية من الممكن أن ينفذها الفارون".

من جهتها قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن الجيش أقام الكثير من الحواجز في الضفة الغربية، في محاولة لمنع المعتقلين من العبور عبر حدود الأردن.