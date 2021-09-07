عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حارس البرج كلمة السر.. هكذا فر 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي

هكذا فر 6 أسرى فلسطينيين
هكذا فر 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي

كشفت تحقيقات أولية وتقارير إعلامية عبرية تفاصيل جديدة عن واقعة الهروب المثيرة التي حدثت الساعة 1:30 فجرا، وأدت لفرار 6 معتقلين فلسطينيين يخرجون الواحد تلو الآخر من فتحة على بعد أمتار من سجن جلبوع الإسرائيلي.


وتوصل تحقيق إسرائيلي أولي إلي أنه في نفس الوقت الذي خرج فيه الأسرى من الفتحة الصغيرة، كانت الحارسة التي أوكل إليها أمر المراقبة في برج الحراسة المرتفع والمطل على مكان تلك الحفرة تغط في نوم عميق.

وبقيت كاميرات البرج تعمل دون رقيب، وثقت كل شيء، لكن بعد أن فات الأوان، فالحارسة من برجها العالي أطبق عليها النوم، وزملاؤها داخل السجن لم يلاحظوا عملية الفرار مثلها.


وأكدت قناة "إسرائيل 24"، وقالت: "وفقا لمعطيات التحقيقات الأولية، فإن السجانة التي قامت بالحراسة في برج السجن غفت خلال ورديتها".

أما الهيئة العامة للبث الإسرائيلي فقالت: "يستدل من التفاصيل أن كاميرات المراقبة وثقت عملية الفرار غير أن السجانين لم يتابعوا الكاميرات في الوقت الفعلي".

وقالت القناة الإسرائيلية (13): "تم نشر أكثر من 200 حاجز في أنحاء اسرائيل بهدف إلقاء القبض على السجناء الستة، الذين فروا من سجن جلبوع".

وأضافت أن "قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، والشرطة وقوات حرس الحدود، انتشرت في كل أنحاء البلاد، والتي تنفذ عمليات تقصي وتفتيش وتشارك بعملية مطاردة الهاربين، مع حفاظهم على جهوزية أمنية عالية لأي عملية من الممكن أن ينفذها الفارون".

من جهتها قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن الجيش أقام الكثير من الحواجز في الضفة الغربية، في محاولة لمنع المعتقلين من العبور عبر حدود الأردن.

إسرائيل تل أبيب فلسطينيين 6 أسرى سجن جلبوع

ترشيحاتنا

هيونداي تعلن عن تحولها لعلامة تجارية كهربائية بالكامل سنة 2040

وصول الرئيس السيسي لتفقد ميناء الإسكندرية البحري

لأول مرة .. أورا تطرح "Cat" الكهربائية المدمجة في أوروبا وإنجلترا

مناهضة لـ باكستان.. شاهد| مقاتلو طالبان يطلقون النيران على مظاهرة في كابول

بث مباشر| وصول الرئيس السيسي لـ ميناء الإسكندرية البحري

موعد مباراة مصر أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من حسام البدري بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر

طولان: منتخب مصر ليس حقلا للتجارب.. وهذا المدرب الأنسب لهذه المرحلة

فقد السيطرة على غرفة الملابس.. لاعبون طالبوا برحيل البدري قبل إقالته

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-9-2021 والقنوات الناقلة

خلافات مع مجاهد..كواليس اللحظات الأخيرة قبل اقالة البدري من تدريب منتخب مصر

السيسي يتفقد ميناء الإسكندرية البحري للاطلاع على تطوير مرافقه.. اليوم

كواليس أكبر صفقة تبادلية فى مصر بين الزمالك وبيراميدز

قرار عاجل بوقف رئيس المخابرات في دولة عربية.. والسبب اختفاء غامض لامرأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

بـ ملعقة الطعام أم عمود السرير.. كيف حفر الأسرى الفلسطينيون نفق سجن جلبوع

مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوى للسودان

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

فيديو

فيديوجراف.. أبرزهم شادية وتحية كاريوكا.. نجوم ساهموا في أعمال الخير

فيديوجراف.. أكبر قافلة للخير.. مصر تحصد 3 أرقام قياسية في العمل الخيري

إقالة أم استقالة.. جهاز فني جديد للمنتخب في غضون 48 ساعة وفينجادا الأقرب

تفاصيل عملية تحرير طفل أسيوط المختطف ومصرع أحد المتهمين في تبادل إطلاق نار

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ