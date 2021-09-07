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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في يومه العالمي.. ما خطة مصر للحفاظ على الهواء من التلوث ؟

الحد من تلوث الهواء
الحد من تلوث الهواء

قال الدكتور مصطفى مراد، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، إن هناك العديد من المواقف التي أقامت بها الدولة بالفترة الأخيرة للحد من تلوث الهواء ومكافحته، مشيرا إلى أن الحكومة فى هذا الإطار دشنت استراتيجية التنمية المستدامة التي كانت أحد أهدافها خفض تلوث الهواء بنسبة 50% فى حلول عام 2030.

 

وأضاف مصطفى مراد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أن المجهودات التي تمت على الأرض من الوزارات المعنية المختلفة كانت لها نتيجة فعالة على الهواء.

 

وتابع أنه حتى نهاية 2020 تم الوصول لخفض فى نسبة تلوث الهواء لحوالي 25% من ملوثات المؤثرة فى هواء القاهرة الكبرى، لافتا إلى أن هناك العديد من الملوثات المتعددة التي تؤثر على جودة الهواء، حيث أن تلك الملوثات تختلف من بلد إلى أخرى طبقا لطبيعة النشاط الموجود.

 

وأشار إلى أن الملوث الرئيسي المؤثر فى مصر هي الجسيمات العالقة، ومنها الحرق المشروط للمخلفات الزراعية أو الإستخدام المكثف للموارد الطبيعية، بجانب استخدام الطاقة فى القطاع الصناعي والنقل العام.

وزارة البيئة استراتيجية التنمية المستدامة الحكومة الوزارات المعنية القاهرة الكبرى

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