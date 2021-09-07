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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا مش عايز أشتغل سياسة تاني.. تصريحات نارية لـ خالد يوسف

المخرج خالد يوسف
المخرج خالد يوسف

حل المخرج خالد يوسف ، ضيفا فى برنامج الحكاية مع الإعلامى عمرو أديب ، ويعتبر هذا اللقاء الأول له على الشاشات بعد عودة إلى مصر .

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خالد يوسف: أحضر لـ مسلسل تاريخي وفيلم عن بطولات جيشنا

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مفيش فبركة.. خالد يوسف يكشف لأول مرة كواليس تصوير مشاهد 30 يونيو

وفى هذا التقرير نرصد أبرز التصريحات للمخرج خالد يوسف :

1- أقوم بالتحضير لـ مسلسل تاريخي عن الأندلس، وأحضر لـ فيلم يروي بطولة من بطولات جيشنا  في حرب أكتوبر” .

2- أنا لم أتغير أعبر عن أفكاري سينمائيا مثل قبل 2011"، مضيفا:" أنا مش عايز اشتغل في السياسة  تاني، وخدت من عمري 10 سنوات سياسة .

3- طلبت تصوير تاريخ مصر في ثورة  30 يونيو، ولما كنت في الطائرة مكنتش مصدق الأعداد الكبيرة،  والمشاهد الحقيقية لـ 30 يونيو لم تنشر بعد .

4- لم أقم بتزوير وفبركة ملايين المصريين في مشاهد 30 يونيو من الطائرة .

5- عودت إلى مصر منذ 6 أيام وذهبت إلى الساحل الشمالى و كفر شكر لزيارة أهلى … “ لقيت الدنيا متغيرة .. انا مشفتش غير الطرق لسة ملمستش الحياه … بقيت اتوه فى بلدى .. هرفع قضية على الحكاية دى ” 

6- أ
نا مدهدتتش من الدولة أو من الأجهزة إنى هتحبس .. ولكن اللى حوليا تضرروا من اللى حصلى اكتر ما انا اضريت … فا محتملتش ده وبعدت. 

المخرج خالد يوسف برنامج الحكاية الإعلامي عمرو أديب مسلسل تاريخي عن الأندلس حرب اكتوبر

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