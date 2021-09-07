أنا مش عايز أشتغل سياسة تاني.. تصريحات نارية لـ خالد يوسف

حل المخرج خالد يوسف ، ضيفا فى برنامج الحكاية مع الإعلامى عمرو أديب ، ويعتبر هذا اللقاء الأول له على الشاشات بعد عودة إلى مصر .

وفى هذا التقرير نرصد أبرز التصريحات للمخرج خالد يوسف :

1- أقوم بالتحضير لـ مسلسل تاريخي عن الأندلس، وأحضر لـ فيلم يروي بطولة من بطولات جيشنا في حرب أكتوبر” .

2- أنا لم أتغير أعبر عن أفكاري سينمائيا مثل قبل 2011"، مضيفا:" أنا مش عايز اشتغل في السياسة تاني، وخدت من عمري 10 سنوات سياسة .

3- طلبت تصوير تاريخ مصر في ثورة 30 يونيو، ولما كنت في الطائرة مكنتش مصدق الأعداد الكبيرة، والمشاهد الحقيقية لـ 30 يونيو لم تنشر بعد .

4- لم أقم بتزوير وفبركة ملايين المصريين في مشاهد 30 يونيو من الطائرة .

5- عودت إلى مصر منذ 6 أيام وذهبت إلى الساحل الشمالى و كفر شكر لزيارة أهلى … “ لقيت الدنيا متغيرة .. انا مشفتش غير الطرق لسة ملمستش الحياه … بقيت اتوه فى بلدى .. هرفع قضية على الحكاية دى ”

6- أ

نا مدهدتتش من الدولة أو من الأجهزة إنى هتحبس .. ولكن اللى حوليا تضرروا من اللى حصلى اكتر ما انا اضريت … فا محتملتش ده وبعدت.