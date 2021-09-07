المشدد 7 سنوات لمتهم استولى على أموال من صاحب شركة بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار ياسر سنجاب حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات ضد عاطل متهم بالاشتراك مع آخر في سرقة صاحب مكتب استيراد وتوكيلات تجارية، بعدما زعما أنهما من مباحث الأموال العامة.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود بلاغا من صاحب مكتب استيراد وتوكيلات تجارية، يتهم فيه شخصين باستدراجه بزعم أنهما من مباحث الأموال العامة، وسرقة مبالغ مالية وعملات أجنبية منه.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من "حاتم أ " 44 سنة عامل بمطعم، و"محمد ال".

وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة القضية رقم 9454 لسنة 2016 جنايات فاقوس إلى محكمة جنايات الزقازيق والتى أصدرت حكمها المتقدم.