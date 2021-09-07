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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على أجنبيين لتحويلهما أموالا بطرق غير مشروعة

صورة _أرشيفية
صورة _أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (أحد الأشخاص ونجله "يحملان جنسية دولة عربية" ، مقيمان بالقاهرة) بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالإشتراك مع آخرين خارج البلاد الذين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من راغبى تحويل ما يُعادلها بالجنيه المصرى لذويهم المقيمين بداخل البلاد، وعلى الجانب الآخر يقوم المُتحرى عنهما سالفي الذكر بإستلام مبالغ مالية من بعض حاملي جنسيتهم المقيمين بالبلاد راغبى تحويل أموال لذويهم خارج البلاد، وذلك خارج نطاق البنــوك المعتمدة ، مقابل عمولة متفق عليها فيما بينهم ، الأمر الذى يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان المذكوران  وبحوزتهما (مبالغ مالية "وعملات أجنبية ومحلية" - هاتفى محمول) وبفحص الهاتفين تبين احتوائها على العديد من الرسائل النصية الدالة على نشاطهما المُؤثم، فضلاً عن قيام أحدهما بإنشاء صفحة على "الفيس بوك" وقام من خلالها بالترويج عن تحويل مبالغ مالية من وإلى خارج البلاد على النحو سالف البيان.

 

 و أقرا بنشاطهما الإجرامى وأن حجم تعاملاتهما خلال العام الجاري بلغ نحو مليون جنيه مصرى؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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